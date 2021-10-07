7 октября, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Лечебный корпус больницы начнут возводить в поселке Дружный в 2022 году. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия нового яслей-сада в данном населенном пункте, передает корреспондент БЕЛТА.
"Видим перспективы развития Дружного, он разрастается. Приводим населенный пункт в порядок. Наш следующий шаг - строительство здесь лечебного корпуса больницы. Возле поликлиники есть здание, которое начали возводить двадцать лет назад - на его месте он и появится. Уже выделили средства на изготовление проектно-сметной документации. В следующем году планируем приступить к его возведению, постараемся завершить в короткие сроки", - рассказал Александр Турчин.
Также в Дружном продолжат возводить многоквартирное жилье.-0-