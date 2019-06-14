Лечебный корпус межрайонного онкоцентра может появиться на месте долгостроя в Полоцком районе

14 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе на месте долгостроя в деревне Ксты планируют создать лечебный корпус межрайонного онкологического центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Вопрос о судьбе долгостроя в деревне Ксты поступил во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" от жителя Полоцка. Мужчину волновал вопрос, что будет со зданием, которое возводят недалеко от города. Первоначально в нем планировали разместить родильный дом и хирургическое отделение. Строительство объекта начали в сентябре 2011 года, был заложен фундамент и возведен каркас. В октябре 2012 стройку приостановили.

Согласно плану развития здравоохранения Витебской области на 2016-2020 годы и в целях создания единого больничного городка на базе начатого строительства, рассматривается вопрос возведения нового лечебного корпуса межрайонного онкологического центра. Тем не менее пока о сроках его появления говорить рано.

Для Полоцкого, Докшицкого, Глубокского, Поставского, Браславского, Миорского, Верхнедвинского, Россонского, Ушачского и Шарковщинского районов создание современного онкоцентра стратегически важное и приоритетное направление на ближайшие годы. Это позволит расширить объемы специализированной медпомощи, внедрить новые методы диагностики и лечения.-0-