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07 мая 2020, 11:54

Лечебный корпус Витебского областного госпиталя "Юрцево" открыли после капремонта

Корпус до реконструкции. Фото из VK-аккаунта Госпиталь ИВОВ "Юрцево"
Корпус до реконструкции. Фото из VK-аккаунта Госпиталь ИВОВ "Юрцево"

7 мая, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лечебный корпус Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево" на 30 коек открыли сегодня после капитального ремонта с модернизацией, передает корреспондент БЕЛТА.

Современный объект появился в стенах бывшей усадьбы Любомирских, построенной в первой половине XIX века. В историческом здании обустроили кровлю, заменили межэтажные перекрытия, окна, двери, провели воду, электричество, теплоснабжение, благоустроили прилегающую территорию. Корпус оборудован по программе развития Оршанского района. На строительные работы было потрачено почти Br3,5 млн.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал, что историческое здание давно нуждалось в ремонте и применении для нужд госпиталя. Решение о восстановлении объекта приняли два года назад. "Сегодня имеем замечательный корпус с новым оборудованием, где будут лечиться ветераны войны, труда. Этот объект усилит значимость госпиталя "Юрцево". Мы улучшили не только качество помощи пациентам, но и сможем оказывать платные услуги, в том числе для гостей из России", - сказал губернатор.

Главный врач госпиталя Николай Соколовский отметил, что новый корпус - хороший подарок в преддверии 9 Мая. Зданию около двухсот лет, но после восстановления оно прослужит еще сотни лет. "В новом корпусе созданы комфортные условия для пациентов и медиков. Кроме участников, инвалидов войны, здесь будут проходить реабилитацию пациенты онкологического и неврологического профилей", - добавил главврач.

История госпиталя "Юрцево" началась в июле 1941 года с открытием в российском Кемерово эвакогоспиталя. Персонал состоял из медработников, мобилизованных из больниц и здравпунктов промышленных предприятий города. В 1944 году был передислоцирован в Оршу и работал как хирургический госпиталь для раненых с тяжелыми травмами конечностей. С января 1946 года его преобразовали в Оршанский межобластной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. Сегодня "Юрцево" имеет 210 коек (70 терапевтических и 140 реабилитационных). Ежегодно в учреждении поправляют здоровье более 4 тыс. человек.-0-

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Витебская область здравоохранение ремонт
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