Леди "Молочную красу - 2020" выберут в Гомеле

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Леди "Молочную красу - 2020" выберут сегодня среди работниц ОАО "Милкавита" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Молочная краса - 2020" станет десятым конкурсом в истории предприятия. Каждый год организаторы меняют его формат, добавляя новые штрихи. Фишкой юбилейного состязания красоты и грации станет участие девушек с размером одежды 50 и больше.

12 девушек size plus несколько недель готовились к финалу конкурса. Они постигали искусство дефиле, оттачивали хореографические элементы и театральное мастерство.

Конкурсантки начнут покорять жюри и зрителей еще в холле актового зала, где представят свои кулинарные изыски.

Откроет официальную программу "Визитная карточка" каждой участницы, далее - выход в национальных рубашках в цветах предприятия. Ритмично и зажигательно пройдет хореографический номер со спортивными элементами.

Впервые в истории конкурса участницы примерят роль профессиональных актрис. Они будут играть в театральной постановке "Царицы "Милкавиты" по мотивам "Сказки о царе Салтане…". Мини-спектакль в доброй юморной манере обыгрывает специфику производства предприятия и позволяет шире раскрыть таланты претенденток на корону конкурса.

В неожиданном амплуа предстанут дамы во время номера в стиле rock stars. Представительницы "Милкавиты" зажгут на сцене вместе с юными моделями подиум-школы.

Завершит программу традиционный выход в вечерних платьях. Девушки представят коллекцию дизайнера Юлии Радовой.

Жюри назовет трех обладательниц титула "Молочная краса - 2020", а также леди "Грацию", "Креатив", "Искусницу", "Улыбку", "Позитив", "Активность", "Артистичность". Подсчетом зрительских голосов будет определена леди "Популярность".

Ожидается участие вице-мисс "Miss Top of the World Plus Size 2019" гомельчанки Натальи Колесниковой.

Как пояснили организаторы, выбором формата конкурса хотели показать, что красивой, яркой и уверенной в себе может быть каждая женщина, тем более обладающая женственными формами, артистичностью и чувством юмора.-0-