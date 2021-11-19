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19 ноября 2021, 15:22

Леонид Заяц: Могилевская область вправе гордиться достигнутым урожаем

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область вправе гордиться достигнутым на уборке урожая результатом. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц на торжественной церемонии награждения победителей соревнования в развитии АПК во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года и чествуем наших передовиков, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Аграрии региона внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай: валовой намолот зерновых, зернобобовых, кукурузы и рапса в общественном секторе составил 1,15 млн т. В регионе ожидали собрать рекордный урожай зерновых культур, но, как и вся страна, столкнулись с обстоятельствами, неподвластными человеку, - погодными условиями. Тем не менее область вправе гордиться достигнутым результатом: выполнен государственный заказ по поставке хлеба, создан запас продовольствия, заготовлен объем фуража для общественного животноводства, обеспечена ритмичная работа перерабатывающих предприятий".

Председатель облисполкома подчеркнул, что для получения урожая 2021 года хозяйства не испытывали дефицита дизельного топлива, минеральных удобрений и средств защиты растений. Так, только в этом году аграрии региона дополнительно получили в помощь 50 современных зерноуборочных комбайнов, а за последние 2 года - более 200 единиц.

Отдельно отмечен вклад аграриев Могилевского района: в этом году они, единственные в области, преодолели высокую планку в 100 тыс. т намолота зерновых и зернобобовых культур. Совсем немного до этой цифры не хватило Шкловскому району, который стал вторым по намолоту и первым в области по средней урожайности - 37,8 ц/га. Среди хозяйств региона высоких результатов урожайности добились СП "Газовик-Сипаково" Шкловского района - в среднем 60,7 ц/га, ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района - 59,8 ц/га, ОАО "Александрийское" Шкловского района - 54,2 ц/га, ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Кировского района - 52,5 ц/га и другие.

Высочайшей признательности и похвалы за победу в этой жатве заслуживают трудовые коллективы хозяйств, которые обеспечили валовой прирост в уборке хлеба, уверен губернатор. "За показателями районов и хозяйств, за их достижениями стоит самоотверженный труд людей, - подчеркнул Леонид Заяц. -Ведь реальных результатов на земле может добиться только тот, кто любит свое дело всей душой и готов каждый день работать от зари до зари. Именно такие люди трудятся в сельскохозяйственной отрасли Могилевской области".

По итогам прошедшей уборочной кампании 286 экипажей зерноуборочных комбайнов, в том числе 33 молодежных, обеспечили намолот в 1 тыс. т и более. Так, лучший результат в стране - намолот более 5 тыс. т - продемонстрировал экипаж комбайнеров СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района Николая Даречкина и Константина Солодухи. Среди молодежных экипажей который год лидерские позиции не сдают Андрей и Сергей Дрозды из хозяйства "Рассвет им. Орловского" Кировского района. Братья намолотили более 3 тыс. т зерна и вошли по стране в тройку лидеров.

Слов благодарности и признательности от председателя облисполкома также заслужили водители, которые в напряженном графике перевозили урожай с полей. В регионе более 1 тыс. т зерна перевезли от комбайнов 216 водителей. Лидером в этом году стал работник учхоза Белорусской сельскохозяйственной академии Горецкого района Артемий Костюков. Молодой парень покорил рубеж в 4,167 тыс. т зерна и также стал одним из лучших в республике. Его пример и пример многих других говорят о том, что у нас есть надежная смена, которая готова трудиться на благо страны и народа, подчеркнул Леонид Заяц.

"Впереди у нас очень амбициозные задачи - задачи новой пятилетки, которые требуют максимальной выкладки от каждого, - продолжил председатель. - Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности производства продукции, загрузке мощностей перерабатывающих предприятий и в конечном итоге - повышению благосостояния наших граждан. Но нашим главным девизом должна быть жесткая исполнительская и технологическая дисциплина, ведь это мать всех побед. Это должно быть постоянным набатом, призывом для каждого на каждом предприятии и рабочем месте".

В преддверии профессионального праздника - Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Леонид Заяц пожелал всем трудовым коллективам и труженикам аграрной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка в каждом доме. "Работа на земле во все времена была и будет благородным делом. Давайте будем достойны памяти наших предков и сделаем все, чтобы нами гордились, чтобы эта земля богатела. Вместе с ней ее труженики, вместе с ней - наша Беларусь", - заключил он.-0-

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Дажынкi Могилевская область
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