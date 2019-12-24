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24 декабря 2019, 14:30

Леонид Заяц: мы должны уделять внимание самому дорогому, что у нас есть, - детям

Леонид Заяц
Леонид Заяц
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24 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Взрослые должны уделять внимание самому дорогому, что у нас есть, - детям. Таким мнением поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время новогоднего праздника в Могилевском специализированном Доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, передает корреспондент БЕЛТА.

"На нас возложена большая честь поздравить маленьких детей с наступающими праздниками. Им хочется пожелать здоровья, счастья и только положительных эмоций. А родителям - мужества и терпения в борьбе с болезнями. Коллективу этого учреждения, людям с большим сердцем, я желаю душевного равновесия. И чтобы атмосфера, которая есть сейчас в доме ребенка, оставалась такой же теплой и семейной, чтобы они со всей полнотой своей души продолжали передавать это деткам. Особенно тем, кто нуждается в медицинском уходе и материнском внимании", - поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками Леонид Заяц.

Дети вместе с воспитателями подготовили для гостей новогодний утренник: они вместе зажгли огни на елке, поиграли в снежки и позвали на праздник Деда Мороза и Снегурочку. Как отметил председатель Могилевского облисполкома, в регионе сейчас проходит много утренников и новогодних праздников, приуроченных к республиканской акции "Наши дети". Задача таких мероприятий - передать ощущение праздника, объединить взрослых и детей в одну большую счастливую семью.

Представители Могилевского облисполкома и горисполкома, шефские организации вручили дому ребенку денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы, а детям - сладкие подарки. Поздравить малышей пришли кадеты Могилевского областного училища. Они принесли подарки для маленьких жителей дома ребенка. Среди гостей был и выпускник учреждения кадет Стас Крутов. Мальчик попал в дом ребенка еще грудничком, его быстро взяли в приемную семью. Сейчас Стасу 13 лет, он учится в 8-м классе Могилевского областного кадетского училища и мечтает стать военным.

"В Могилевской области проводится большая работа в социальной сфере. Дом ребенка - это многопрофильное учреждение, в котором размещаются и груднички, и дети постарше. Здесь оказывают и паллиативную помощь. Самое главное, чтобы детям становилось легче. Хотелось бы пожелать, чтобы этот год завершился успешно. А следующий пусть принесет каждому ребенку доброту и улучшение здоровья", - пожелал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики занимает особое место в единой системе оказания лечебно-профилактической помощи детям раннего возраста с дефектами умственного и физического развития. Он предназначен для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, проведения восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями от 0 до 3 лет включительно. Сейчас в учреждении находятся 72 ребенка. На паллиативном лечении - 17 человек, есть ребенок, находящийся на искусственной вентиляции легких.

Дети попадают в дом ребенка не только по состоянию здоровья: есть те, кого забрали из семей. Как отметили специалисты учреждения, это происходит из-за невыполнения родителями своих обязанностей (часто по причине злоупотребления алкоголем). С каждым годом количество детей, поступающих в дом ребенка, снижается. В этом году в семьи вернулись более 50 детей, 28 - усыновили.-0-

Фото Олега Фойницкого

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акция благотворительность дети Заяц Могилевская область Русый
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