Леонид Заяц: поддержка материнства и детей - приоритет государственной политики

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка материнства и детей - одно из приоритетных направлений государственной политики. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - одно из немногих государств, в которых идет серьезная работа по поддержке материнства и детей. Это приоритетное направление государственной политики. Женщины, матери, в том числе многодетные, и их дети могут быть уверены в завтрашнем дне, - отметил Леонид Заяц. - Мы оказываем всяческое содействие, в том числе и материальное, мамам и их детям. Эта работа направлена на то, чтобы в нашей стране становилось больше семей, которые воспитывают трех и больше деток. Сейчас в Беларуси есть 11 пособий, направленных на помощь многодетным семьям. В нашей области 45 тыс. детей обеспечены этими пособиями. И мы продолжим развивать эту работу".

Как отметил Леонид Заяц, в регионе более 11 тыс. многодетных семей, почти 1,3 тыс. женщин награждены орденом Матери за рождение пяти и более детей. "Приятно отметить, что в этом году такой высокой награды уже удостоены 46 жительниц нашей области", - отметил председатель облисполкома.

Во время торжественного мероприятия, которое прошло сегодня во Дворце культуры области, Леонид Заяц вручил семь наград многодетным матерям. Кроме этого, он поздравил женщин разных профессий, которые достигли высоких результатов в своей деятельности.

"В нашей стране и области много сделано. Мы видим, как успешно развиваются важные для нашей области отрасли. И в этом огромная заслуга наших женщин - матерей, жен и дочерей. От лица всех мужчин Могилевской области я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником весны. Хочу пожелать счастья и благополучия, здоровья и спокойствия. И чтобы они оставались верными и преданными своим семьям, своей стране и продолжали трудиться на благо нашего государства. Огромное вам спасибо за ваш труд", - поздравил женщин Леонид Заяц.

После завершения торжественной части для гостей мероприятия прошел небольшой праздничный концерт.-0-

Фото Олега Фойницкого

Многодетная мама: наша опора - сильное плечо белорусского государства