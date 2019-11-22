Лесхозы Могилевской области направят на елочные базары более 18 тыс. деревьев

22 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области подготовили более 18 тыс. деревьев для реализации с 20 декабря на елочных базарах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель гендиректора по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах.

"В этом году лесхозы Могилевской области на елочные базары намерены отправить 18 570 деревьев. Кроме привычных елочек, в продаже будут представлены сосны, деревья в кадках и новогодние букеты, - рассказал Сергей Шах. - Самыми популярными новогодними деревьями у жителей области остаются елочки длиной 1-2 м".

Купить главный символ новогодних праздников можно будет на 180 торговых точках, 18 из них расположатся в Могилеве. Рекомендуемая цена елочки высотой до 1 м - Br5,8 без НДС; от 1 до 2 м - Br7,7; от 2 до 3 м - Br15,9. Стоимость новогоднего букета составит Br3,17.-0-