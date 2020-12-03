Лесхозы планируют поставить около 30 тыс. елей для продажи в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы планируют поставить для реализации в Минске около 30 тыс. живых елей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лесхозы планируют поставить для реализации в Минске около 30 тыс. живых елей, что соответствует уровню прошлого года. В настоящее время субъекты хозяйствования проводят договорную работу. Полагаем, что цены немного изменятся либо останутся на уровне 2019 года и будут стартовать от Br14 в зависимости от высоты деревьев, в кадках - от Br28. Живые хвойные деревья (ель, пихту, сосну) в кадках можно будет приобрести в гипермаркетах, магазине Центрального ботанического сада, отделах автозаправочных станций по ценам от Br14 до Br100 в зависимости от вида дерева и его величины", - сказал Дмитрий Плеханов.

По его словам, в прошлом году состоялся аукцион, на котором определены более 80 площадок по продаже живых елей. "Победители получили право в течение трех лет торговать елями на выбранной площадке. Купить новогодние деревца можно будет с 22 по 31 декабря во всех административных районах Минска. Время работы точек и стоимость продукции определяют сами продавцы", - отметил он.-0-