Лесхозы реализовали почти 160 тыс. новогодних деревьев в предпраздничные дни

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси реализовали почти 160 тыс. новогодних деревьев с 20 по 31 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Белорусы стали все чаще отдавать предпочтение живым новогодним деревьям. Об этом свидетельствует статистика реализации продукции. Так, в период с 20 по 31 декабря лесхозы реализовали почти 160 тыс. новогодних деревьев. Это почти на 9 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказали в пресс-службе. Больше всего живых символов праздника было реализовано в Минске и Минской области: 38 541 дерево. Активно шла торговля и в Гродненском регионе: здесь было продано 35 282 новогодних дерева. Покупателям предлагали европейскую и колючую ель, обыкновенную сосну, западную тую и канадский можжевельник.

Повышенный спрос наблюдался в этом году и на новогодние деревья в кадках: их было продано более 2 тыс. В 2017 году таких деревьев было реализовано чуть более 1,6 тыс. "От приобретения новогодних букетов белорусы стали воздерживаться. В нынешнем году их было реализовано только 3,8 тыс., в то время как в 2017-м было продано было почти 6 тыс. Это говорит о том, что жители нашей страны все же предпочитают полноценные новогодние деревья", - отметили в пресс-службе.

Впервые в этом году по инициативе Министерства лесного хозяйства была проведена акция "Сохрани символ праздника". Она охватила населенные пункты страны с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагали белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить на своей малой родине во время акции "Неделя леса". Инициативу министерства охотнее всего поддержали минчане и жители Минской области: они приобрели 894 новогодних дерева в кадках.

Министерство лесного хозяйства благодарит всех участников акции "Сохрани символ праздника" и приглашает белорусов принять участие в традиционной весенней акции "Неделя леса".-0-