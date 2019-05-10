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Лестницу освобождения Гродненского района создали в Скиделе

Регионы 10.05.2019 | 08:45
Фото Гродненского районного культурно-информационного центра
Фото Гродненского районного культурно-информационного центра

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лестницу освобождения Гродненского района от немецко-фашистских захватчиков создали в Скидельской библиотеке семейного чтения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Таким образом посетителям библиотеки предлагают вспомнить историю июля 1944 года. На каждую из 16 ступеней лестницы нанесен один из населенных пунктов района и дата его освобождения. Первый в списке освобожденных Скидель. Сюда советские войска вошли 13 июля. 25 июля освобождение района завершилось взятием деревни Беляны.

Кроме того, в районе реализуется масштабный проект к 75-летию освобождения Беларуси и 75-летию образования Гродненской области по созданию 20-метрового полотна "Рушніка малой радзімы". Работают над созданием фрагментов рушника мастера со всех агрогородков и крупных населенных пунктов Гродненского района. Каждая из деревень будет представлена своим фрагментом, наиболее ярко отражающим ее особенности, региональную самобытность.

Все фрагменты будут соединены между собой кружевами. Начальные отрезки рушника будут выполнены в традиционной манере с использованием белорусского орнамента.

Презентуют рушник на районном празднике, посвященном Дню Независимости, который 3 июля пройдет в Скиделе. В дальнейшем уникальное произведение будет представлено в музее рушника в агрогородке Заречанка Гродненского района.-0-

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ВОВ, Гродненская область, праздник
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