Левкович: грамотное использование земельных ресурсов способно улучшить благосостояние предприятий

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грамотное использование земельных ресурсов способно приносить сельским хозяйствам хорошие деньги и в целом улучшать благосостояние предприятий. Таким мнением сегодня поделился первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович во время диалоговой площадки по актуальным вопросам развития страны и регионов, которая прошла в Узде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие во встрече приняли представители агропромышленного и перерабатывающего комплекса Минской области. Обсуждали проблемы и основные направления развития сельскохозяйственной отрасли региона.

"Сельскохозяйственная деятельность имеет огромное значение для государства. Она одна из ключевых в стране, поэтому требует постоянного развития, но сейчас наблюдается ряд проблем, которые, например, касаются эффективности предприятий. В регионе убыточных хозяйств немного, но они есть. Эту ситуацию необходимо менять. Работать надо более результативно. Тем более что условия созданы, примеры успешных сельских хозяйств есть. Это берем за основу и строим эффективные предприятия", - обратился к представителям агропромышленного комплекса Сергей Левкович.

Также первый зампред Миноблисполкома привел несколько примеров в цифрах. Так, выручка в сельском хозяйстве за 9 месяцев текущего года составила около Br3 млрд. А сумма прибыли в сельском хозяйстве по области равна Br177 млн.

"Важно отметить, что основополагающим ресурсом в сельском хозяйстве является земля. При комбинации с эффективными управленческими решениями она способна приносить деньги и улучшать благосостояние предприятий. Это должны понимать все специалисты сельскохозяйственной отрасли", - сказал Сергей Левкович.

Также он подчеркнул, что хотелось бы услышать о тех проблемах в сфере сельского хозяйства, которые не доходят до Миноблисполкома. Руководители сельскохозяйственных предприятий области рассказали о ситуациях на рабочих местах, а также озвучили проблемы, которые связаны с повышением эффективности хозяйств, ростом заработной платы на предприятиях и созданием для молодых специалистов комфортных условий для работы и жизни.

"Считаю, что особое внимание важно уделять кадрам. Людям надо создавать комфортные условия для работы и жизни, развития на предприятии. Если говорить про молодых сотрудников, которые показывают хорошие результаты, не стоит бояться ставить их на руководящие должности. Пока у них есть желание работать и показывать себя, это надо использовать. Не стоит забывать и про опытных сотрудников, которых периодически важно переучивать. И, конечно, зарплата. Если она достойная, люди из сельского хозяйства уходить не будут", - поделился видением развития предприятий директор ОАО "Кухчицы" Клецкого района Сергей Здрок.

Свое мнение высказали и другие представители агропромышленного и перерабатывающего комплекса. Все предложения по развитию сельскохозяйственной отрасли модераторы зафиксировали. Проблемы на местах будут решаться.

Всего в Минской области проживают 1 млн 428 тыс. человек, из которых 622 тыс. - жители сельской местности. В агропромышленном комплексе трудятся более 54 тыс. человек.-0-