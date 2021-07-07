Льготы и преференции повышают спрос на неиспользуемую недвижимость - "Гомельоблимущество"

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предоставляемые государством льготы и преференции значительно повышают спрос на неиспользуемую недвижимость. На этом акцентировали внимание в комитете "Гомельоблимущество" по итогам первых торгов во втором полугодии 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Государство для всех покупателей неиспользуемых государственных объектов предлагает ряд льгот и преференций. К примеру, оплатить стоимость государственного имущества, приобретенного на аукционе, можно в рассрочку до трех лет. Этот бонус предоставляется по желанию покупателей. "Такая возможность повысила интерес со стороны покупателей к объектам, которые предлагается приобрести без обязательных условий, а удельный вес продаж объектов с начальной ценой, сниженной до одной базовой величины, снизился в 2019 году - 57% от общего числа проданных, в 2020 году - 33%", - подчеркнули в комитете.

Результаты торгов от 6 июля подтверждают актуальность предоставляемой льготы по возможности оплаты стоимости имущества в рассрочку. Комитет "Гомельоблимущество" открыл второе полугодие 100-процентным результатом продаж лотов с аукциона: все три объекта, предложенных 6 июля, проданы. Так, два лота ушли с понижением первоначальной ставки на 80% и один - с начальной ценой в одну базовую величину.

Автостоянка в Гомельском районе продана покупателю, который ранее приобрел здание, где сегодня реализуется успешный бизнес-проект. На этот раз конкурентов у него не было, поэтому начальная цена лота увеличилась на 5% и составила Br7 тыс. Объект находится за чертой города, поэтому земельный участок предоставлен новому собственнику без взимания платы за право заключения договора аренды, что также является бонусом от государства.

Еще два объекта проданы на электронных торгах. Так, за комплекс складов в областном центре на ул.Богдана Хмельницкого на торгах боролись три участника. Лот продан за Br219 тыс.

За здание конторы в Светлогорске, цена на которое была снижена до Br29, или 1 БВ, боролись два претендента. Льготная цена за время торгов выросла в 350 раз и составила более Br10 тыс. При этом обязательные условия для победителя это не отменяет, уточнили специалисты комитета.

"Продажа недвижимости с начальной ценой продажи, сниженной до 1 БВ, - преференция от государства, которая накладывает на покупателя конкретные обязательства, невыполнение которых накладывает определенную ответственность, в том числе административную. Потенциальных покупателей уведомляем заранее. Они подписывают определенное соглашение", - разъяснили в "Гомельоблимуществе".

Всем заинтересованным в приобретении государственного имущества в комитете напомнили, что аукционы по продаже неиспользуемых объектов недвижимости проводятся каждую неделю. Поэтому шанс воспользоваться преимуществами покупки государственных объектов есть у каждого.

Ознакомиться с более подробной информацией и выбрать объект можно на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество", а также по телефонам в Гомеле (0232) 50-69-49, 50-66-43.-0-