Личный кабинет пациента тестируют в минской поликлинике

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные элементы личного кабинета пациента тестируют в 39-й городской клинической поликлинике Минска как старт для перехода к электронному здравоохранению. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач 39-й городской клинической поликлиники Ольга Есманчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы завершаем этап тестирования и в ближайшее время надеемся презентовать возможности личного кабинета для пациента. В частности, в режиме реального времени человек может интегрироваться с базой поликлиники и получить информацию из электронной амбулаторной карты. Он сможет сформировать выписку из нее, увидеть результаты анализов, которые есть в базе, а также рецепты, которые ему выписывал врач. И некоторые другие функции", - сказала Ольга Есманчик.

Она отметила, что выписка из карты не имеет юридической силы, пока такой документ на бумажном носителе не будет отмечен печатью учреждения здравоохранения и подписью врача или медработника, который его сформировал. Либо документ может быть заверен электронной цифровой подписью. "То есть можно сказать, что определенная часть электронной амбулаторной карты будет доступна пациенту в ближайшем будущем", - заключила она.

Минск первым в республике вступил в активную информатизацию здравоохранения. "Уже все учреждения в городе имеют электронные амбулаторные карты. Мы, например, более 10 лет ведем их в электронном формате, но при этом выводим на бумажном носителе и вклеиваем в амбулаторную карту осмотры у врача, результаты обследований и т.д., - сказала Ольга Есманчик. - Кроме того, имеется возможность записаться на прием по интернету, вызвать врача на дом, отказаться от полученного талончика. Почти год уже предоставляем возможность получения индивидуального плана диспансерного наблюдения - все назначения выводятся на бумажный носитель и вводятся в программу, которая доступна пациенту через его личную карту медицинского обслуживания, созданную на основе пластиковой карты электронного рецепта".-0-