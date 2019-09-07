7 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения. Город принимает рыцарский турнир, а также фестиваль хмеля, солода и воды, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре организованы десятки активностей, концертов, развлекательных и познавательных мероприятий. Как говорят в Лиде, в этот день население 100-тысячного города может увеличиться вдвое. Здесь собираются гости со всей страны и из-за рубежа.

"В праздничные дни принято подводить итоги. Сегодня Лида - это место, где приятно жить и работать. За последние годы наш город преобразился и, несмотря на солидный возраст, помолодел. Возводятся новые дома, дороги, появляются современные производства, создается необходимая социальная инфраструктура - город развивается, у него большое будущее", - подчеркнул на церемонии открытия праздника председатель Лидского райисполкома Михаил Карпович.

Одним из подарков Лиде ко дню рождения стало открытие памятника великому князю литовскому Гедимину. Монументальную скульптуру установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места неслучаен - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной скульптуры около 3 т, высота - 6 м. Авторами выступили скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который сегодня отмечает свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка.

В замке, где недавно завершилась реконструкция, открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Участие в битвах, показательных выступлениях и мастер-классах принимают сотни рыцарей со всей Беларуси. В программе бои стенка на стенку, поединки один на один и реконструкция легенды о штурме замка.

В первой половине дня основные гулянья развернулись в окрестностях замка. Здесь прошла и церемония открытия одного из ключевых событий праздника - фестиваля хмеля, солода и воды Lidbeer-2019.

"За 140 лет пройден путь от небольшой пивоварни до бренда, известного далеко за пределами страны. Фестиваль, который открывается уже в пятый раз, тоже стал одним из символов Лиды. Готовились к этому событию вместе с руководством города и района целый год", - отметил генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис. Ударив в большой барабан, он возвестил о начале фестиваля.

Привлекает Lidbeer также своей музыкальной программой. Исполнители подбираются таким образом, что каждый может найти музыку по вкусу. Среди хедлайнеров нынешнего фестиваля - Элджей, а также рок-группы "Сплин" и "Чайф". На малой сцене выступят молодые белорусские коллективы. Импровизированные концертные площадки развернулись и в других местах.

Неизменный атрибут праздника - огромный фуд-корт, раскинувшийся вокруг замка и в центральной части города. Сотни палаток и фуд-траков предлагают гостям еду на любой вкус: от шашлыков и колбасок до деликатесов. Широко представлены блюда национальной белорусской кухни и других народов мира.

Организованы спортивные, развлекательные площадки. На протяжении всего дня работают луна-парк, город мастеров. На озере рядом с замком проходят соревнования радиоуправляемых моделей и даже марафонские заплывы.-0-

Фото Леонида Щеглова