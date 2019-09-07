Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 сентября 2019
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:45 Рыцарские турниры и штурм замка: фестиваль "Менск старажытны" пройдет 14 сентября Афиша
15:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города Регионы
15:11 Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
15:03 Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" В мире
14:42 Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек В мире
14:36 Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста Регионы
14:25 Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток Регионы
14:22 Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения Регионы
13:33 ФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - США Спорт
13:27 Брест и нидерландский Куворден реализуют проект в сфере безопасности дорожного движения Регионы
13:23 Фестиваль науки развернулся в Ботаническом саду Регионы
13:15 Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде Регионы
12:37 Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу Общество
12:29 В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу Регионы
12:14 Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште Президент
11:47 Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ Культура
11:44 Неделя памяти Ильи Кургана пройдет на Белорусском радио Общество
11:04 Минчанка под предлогом помощи в продвижении очереди на квартиру присвоила $50 тыс. Происшествия
10:38 Нидерланды обыграли Германию, россияне победили шотландцев в квалификации Евро-2020 Спорт
10:20 Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию дипломатической службы и 5-летию ЕАЭС Общество
10:04 Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов Спорт
09:40 Российский робот "Федор" вернулся из космоса Технологии
09:36 До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября Общество
09:03 Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи Общество
01:05 Пол Маккартни презентовал свою книгу для детей Калейдоскоп
00:05 В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа В мире
06.09.19
06.09.19 23:35 Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман стала седьмой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Спорт
06.09.19 23:30 Судно потерпело аварию на Эльбе – один человек погиб В мире
Все новости
Все новости
Регионы
07 сентября 2019, 14:22

Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения

7 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения. Город принимает рыцарский турнир, а также фестиваль хмеля, солода и воды, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре организованы десятки активностей, концертов, развлекательных и познавательных мероприятий. Как говорят в Лиде, в этот день население 100-тысячного города может увеличиться вдвое. Здесь собираются гости со всей страны и из-за рубежа.

"В праздничные дни принято подводить итоги. Сегодня Лида - это место, где приятно жить и работать. За последние годы наш город преобразился и, несмотря на солидный возраст, помолодел. Возводятся новые дома, дороги, появляются современные производства, создается необходимая социальная инфраструктура - город развивается, у него большое будущее", - подчеркнул на церемонии открытия праздника председатель Лидского райисполкома Михаил Карпович.

Одним из подарков Лиде ко дню рождения стало открытие памятника великому князю литовскому Гедимину. Монументальную скульптуру установили напротив древнего Лидского замка. Выбор места неслучаен - начало строительства замка связывают с именем Гедимина. Вес бронзовой конной скульптуры около 3 т, высота - 6 м. Авторами выступили скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

Памятник великому князю Гедимину открыли в ЛидеПамятник великому князю Гедимину открыли в Лиде
Монументальная скульптура стала одним из подарков городу, который сегодня отмечает свое 696-летие. Ее установили напротив древнего Лидского замка.

В замке, где недавно завершилась реконструкция, открылась тематическая выставка, а внутренний двор стал ареной для боев: традиционно в День города в Лиде проводится рыцарский турнир. Участие в битвах, показательных выступлениях и мастер-классах принимают сотни рыцарей со всей Беларуси. В программе бои стенка на стенку, поединки один на один и реконструкция легенды о штурме замка.

В первой половине дня основные гулянья развернулись в окрестностях замка. Здесь прошла и церемония открытия одного из ключевых событий праздника - фестиваля хмеля, солода и воды Lidbeer-2019.

"За 140 лет пройден путь от небольшой пивоварни до бренда, известного далеко за пределами страны. Фестиваль, который открывается уже в пятый раз, тоже стал одним из символов Лиды. Готовились к этому событию вместе с руководством города и района целый год", - отметил генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис. Ударив в большой барабан, он возвестил о начале фестиваля.

Привлекает Lidbeer также своей музыкальной программой. Исполнители подбираются таким образом, что каждый может найти музыку по вкусу. Среди хедлайнеров нынешнего фестиваля - Элджей, а также рок-группы "Сплин" и "Чайф". На малой сцене выступят молодые белорусские коллективы. Импровизированные концертные площадки развернулись и в других местах.

Неизменный атрибут праздника - огромный фуд-корт, раскинувшийся вокруг замка и в центральной части города. Сотни палаток и фуд-траков предлагают гостям еду на любой вкус: от шашлыков и колбасок до деликатесов. Широко представлены блюда национальной белорусской кухни и других народов мира.

Организованы спортивные, развлекательные площадки. На протяжении всего дня работают луна-парк, город мастеров. На озере рядом с замком проходят соревнования радиоуправляемых моделей и даже марафонские заплывы.-0-

Фото Леонида Щеглова

Теги
Лида праздник
Новости рубрики Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города
Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста
Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток
Брест и нидерландский Куворден реализуют проект в сфере безопасности дорожного движения
Фестиваль науки развернулся в Ботаническом саду
Памятник великому князю Гедимину открыли в Лиде
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города
До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу
Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу
Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов
Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.