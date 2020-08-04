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04 августа 2020, 16:37

Линевич о Послании: это был душевный разговор о самых актуальных вопросах

Анатолий Линевич. Фото из архива
Анатолий Линевич. Фото из архива
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4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию было искренним разговором о будущем страны, самых актуальных вопросах, волнующих белорусов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

"Очень тронула искренность главы государства. Видно, что разговор шел с высокой самоотдачей, от души, касался самых актуальных на сегодняшний день для всех белорусов вопросов", - подчеркнул Анатолий Линевич.

"Так, поставлена задача правительству наращивать по 3-4% в год темп развития экономики. В этом году из-за пандемии этого сложно будет достичь, тем не менее мы должны ежегодно прибавлять, ведь от этого напрямую зависит благосостояние белорусов, зарплата людей, - отметил помощник Президента. - Важно продолжать развивать межрегиональные медицинские центры. Весной, во время подъема заболеваемости, они показали свою эффективность".

"Как никогда актуальна тема импортозамещения: мы сами должны производить 60-70% импортозамещающей продукции. На их покупку тратится много ресурсов, которые должны оставаться в своей стране и работать на наших производителей. Также Президент поручил провести глубокий анализ и рассмотреть возможность создания в небольших районных центрах значимых производств. Речь идет необязательно о новом строительстве, это может быть модернизация или реконструкция. Главное - этот объект в итоге должен приносить прибыль, дать новые рабочие места. При этом важно учесть особенности региона, где он будет находиться, возможности кооперации с другими действующими предприятиями", - констатировал помощник Президента. В качестве примера он привел завод белой жести в Миорском районе. Масштабный проект находится на финальной стадии строительства. Благодаря ему регион получил серьезные перспективы для развития всех сфер экономики и привлечения людей.

Глубокий отклик в сердцах многих найдут, по его мнению, и слова главы государства об использовании земли. "Земли сельхозназначения, безусловно, являются стратегическим ресурсом Беларуси, поэтому их приватизация однозначно исключена. Наряду с этим сегодня у любого человека есть возможность взять их в аренду и трудиться, использовать по назначению. Но теневым товаром такие земли не должны быть ни в коем случае", - убежден Анатолий Линевич. Он также акцентировал внимание, что это требование не распространяется на участки под строительство инфраструктуры и жилья.

Президент затронул и важную тему жизни в деревне, чтобы человек на своей земле мог жить, работать и отдыхать. "Это всегда будет актуально. Следует учитывать, что многие люди (в том числе и молодежь), работающие на удаленке, хотят жить в сельской местности, на природе. Главное - чтобы для этого были условия: связь, дороги и т.д. Для многих это станет одной из главных тем Послания", - отметил Анатолий Линевич.

В целом в Беларуси сегодня много возможностей для самореализации в любых сферах, убежден помощник Президента. "Во многом так сложилось благодаря социально ориентированной политике государства. Посмотрите, у нас бесплатная медицина, образование, созданы прекрасные условия для занятий спортом, получения профессии. Все это - прежде всего для молодежи, за которой будущее государства. Любая власть хочет, чтобы талантливые, одаренные дети остались потом в своей стране, воплотили свой потенциал и строили свое будущее дома, на благо родной земли", - заключил он.-0-

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