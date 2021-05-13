Лискович проведет 14 мая личный прием граждан

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович в администрации Советского района Минска проведет 14 мая личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прием состоится с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Дорошевича, 8, каб.306. Предварительная запись по телефону 8 (017) 271-25-88.-0-