30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона временно не оформляет транспорт в "Мядининкае". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сегодня во время ремонта в пункте пропуска "Мядининкай" (белорусский "Каменный Лог") произошел обрыв линий электропередачи.

"Сопредельной стороной временно не осуществляется оформление транспортных средств по причине отсутствия интернета", - рассказали в таможне.

Оформление восстановится ориентировочно после 15.00 по белорусскому времени.

Следующих в этом направлении водителей просят учитывать информацию.-0-