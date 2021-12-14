Лицей в Витебском госуниверситете откроют в сентябре 2022 года

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году первый набор проведет лицей Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Обучаться в 10-м классе с сентября следующего года смогут 75 школьников региона по трем профилям: физико-математическому, химико-биологическому и гуманитарному, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе медиакоммуникаций вуза.

В учебном процессе будут использовать современные инновационные технологии и лаборатории с новым оборудованием. Лицей станет важным инструментом для появления в вузах Витебской области особо мотивированных абитуриентов. "Ребят, которые смогут не только получать знания от известных ученых-педагогов, имеющих большой опыт работы с талантливой, одаренной молодежью, погружаться на ранних стадиях в научно-исследовательскую работу, используя потенциал современных лабораторий, но и станут частью дружной университетской семьи, в которой понятия честь, совесть, достоинство и любовь к Родине занимают особое место", - сказала ректор ВГУ Валентина Богатырева.

По ее словам, университет обладает высоким кадровым потенциалом, в том числе педагогических работников. Здесь трудятся доктора и кандидаты наук, которые возглавляют известные научно-педагогические школы, являются авторами учебников и на протяжении многих лет успешно работают с молодежью региона, помогая ей занимать лидирующие позиции в конкурсах и олимпиадах.

В распоряжении учащихся лицея будут компьютерные классы, научно-исследовательские и специализированные учебные лаборатории, центры иностранных языков, система управления обучением, репозиторий, крупнейшая научная библиотека. Это позволит под руководством опытных педагогов подготовить из абитуриентов будущих профессионалов в своем деле.

Лицей будет располагаться на базе учебного корпуса №4 по соседству с художественно-графическим факультетом. К началу учебного года там отремонтируют помещения, оборудуют пункт питания. Прием учащихся будет осуществляться по конкурсу на основании вступительных испытаний и согласно установленным правилам.

Руководство вуза уверено: лицей станет не просто местом для учебы, но и реализации творческих, спортивных способностей, площадкой для саморазвития. "Создание лицея ВГУ имени П.М. Машерова станет перспективным направлением развития областного центра, Витебского региона и нашей любимой Беларуси", - подытожила Валентина Богатырева.-0-