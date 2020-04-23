Любую ситуацию нужно оценивать здраво - излечившаяся от COVID-19 врач из Витебска

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Любую ситуацию нужно оценивать здраво, адекватно реагировать на обстоятельства, в которых находишься. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА излечившаяся от коронавируса врач одной из больниц Витебска.

Остаться анонимной собеседница пожелала не из ложной скромности. "К сожалению, у многих людей срабатывает стереотипная негативная реакция на информацию, что ты переболел COVID-19. Но послушайте, я врач, ответственно отношусь к своему здоровью и никогда не подвергну опасности жизнь и здоровье других. Я полностью выздоровела и прекрасно себя чувствую, вышла на работу. Когда люди необоснованно начинают бояться, дистанцироваться и бросать косые взгляды, это вызывает у меня горечь и недоумение", - поделилась доктор. По ее мнению, во многом это спровоцировано недостаточной собственной социальной ответственностью отдельных граждан.

"Если вы здоровы - пользуйтесь средствами защиты. Заболели - останьтесь дома. Не ходите никуда, постарайтесь изолироваться. Продукты могут принести родственники, можно заказать доставку, попросить кого-то из друзей или знакомых. Сейчас очень важно выполнять все эти рекомендации", - подчеркнула собеседница.

Работа врача предполагает много контактов, консультации, обход пациентов, дежурства. "Мое заболевание началось 25 марта с сухого кашля, общего недомогания, повышения температуры тела до 38 градусов. На то время в больнице были пациенты с гриппом, поэтому расценила свое состояние именно как грипп, хотя о коронавирусе уже было известно и вся работа проводилась в средствах индивидуальной защиты. Поэтому точно не знаю, где именно произошло заражение", - рассказала доктор.

Почувствовав симптомы болезни, она сразу же пошла на больничный. Температура до 38-38,2 градуса держалась на протяжении шести дней. Снижение обоняния, потеря вкуса, одышка появились на 6-7-й день заболевания, а его длительность вызвала подозрения и стала поводом сделать КТ. Исследование показало пневмонию, и женщина из доктора превратилась в пациентку инфекционной больницы, где провела 12 дней.

"Я очень благодарна своим коллегам - врачам и медсестрам - за внимание, отзывчивость, добросердечность. Такое отношение было не только ко мне, ко всем пациентам, - отмечает она. - Любую ситуацию нужно оценивать здраво, адекватно реагировать на обстоятельства, в которых вы находитесь. Сейчас, когда на первый план вышел страх за свое здоровье, многие переосмыслили отношение к медицинским работникам. Жаль, что это произошло именно в такой ситуации".

У героини нашей истории состояние было средней степени тяжести, обошлось без дотаций кислорода и использования аппарата ИВЛ. Заболевшему важно соблюдать режим, пить достаточное количество жидкости для дезинтоксикации организма, напоминает она. Почувствовав улучшение, женщина отправилась на долечивание домой, где была возможность полного самоизолирования. "За эти дни освоила приготовление новых блюд, навела порядок в доме", - добавила она и напомнила о важности выполнения рекомендаций врачей.-0-