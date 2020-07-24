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24 июля 2020, 17:44

Люди на работе!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Аграрные традиции как фундамент успеха
Здесь знают цену земли

Около 16 тыс. человек живет в четырех населенных пунктах на территории ОАО "Новая Припять" Столинского района. Для сравнения: столько же людей проживает в небольших районах Гомельской или Витебской областях. Только за прошлый год в агрогородке Ольшаны, где расположена центральная усадьба сельхозпредприятия, родилось 197 детей и образовалось почти 60 молодых семей.

Не словом, а делом

Руководит одним из успешных хозяйств Столинщины Иван Антонович – человек, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству и труду на земле. Его общий стаж 45 лет. Из них более 20 он – директор ОАО "Новая Припять" и, по его словам, другой деятельности, кроме сельского хозяйства, для себя не представляет.

– В любой из отраслей, в том числе и в сельскохозяйственной, успешным всегда будет то предприятие, которое постоянно развивается и модернизируется, – отмечает руководитель. – ОАО "Новая Припять" – успешное, экономически стабильное хозяйство. Считаю, что у предприятия, как у государства должен быть свой золотовалютный резерв. Простыми словами, деньги на счету.

Эту истину здесь принято доказывать делами, а не словами. Всего в хозяйстве три производственных участка – Давид-Городок, Ольшаны и Семигостичи. Площадь сельскохозяйственных угодий СПК составляет 6648 гектаров. Специализируется "Новая Припять" на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, а также зерновых, сахарной свеклы, рапса и т. д.

В хозяйстве пять молочно-товарных ферм, молочно-товарный комплекс и ферма по откорму крупного рогатого скота. Общее поголовье составляет более 7800, из которых 1850 – дойное стадо. Ежедневно на переработку уходит по 40 тонн молока экстра-классом. По итогам 2019-го удой на корову составил 7671 литр, в этом году планируют выйти на 8 тыс. литров.

В последние годы все животноводческие объекты предприятие реконструировало и построило за свой счет. Недавно ввели в эксплуатацию два помещения и доильный зал на МТФ "Цагельня". И останавливаться на достигнутом здесь не планируют.

Директор уверен, если все делать по технологии, то будет и результат. Это касается не только производства молока и мяса, но и растениеводства. Так, за последние годы урожайность зерновых в хозяйстве достигла 60 ц/га, рапса – 35–40 ц/га, а сахарной свеклы – под 500 ц/га.

Накануне горячей уборочной поры на полях "Новой Припяти" кипит работа – идет заготовка кормов. Завершается уже второй укос. Хоть зима была малоснежная, весна холодная и без влаги, но по травянистым кормам в хозяйстве достигли уровня прошлого года.

Желание потрудиться

Кроме строгого соблюдения технологических процессов, за всеми успехами, результатами и цифрами, как считает директор, конечно же, стоит каждодневный труд людей.

Надо сказать, кадрами сельхозпредприятие обеспечено на 100%. Работает более 400 человек и все они – местные жители. А зачем ехать далеко, если здесь для тебя и условия труда хорошие, и заработная плата на достойном уровне. Да и люди привязаны к родной земле, ведь у каждого свое подсобное хозяйство: огород, теплицы. Не зря же Ольшаны называют не иначе как огуречной столицей страны.

– В нашем регионе нет промышленных предприятий, потому люди живут исключительно сельскохозяйственным трудом. Ежегодно порядка 1700 гектаров земель выводим из сельхозоборота и выделяем населению для возделывания, – говорит Иван Антонович. – При этом и на коллективе хозяйства, на мне, как руководителе, лежит большая ответственность! Каждый гектар земли у нас востребован, поэтому работать плохо, спустя рукава просто не имеем право.

Главное правило – работать на совесть, как для себя – уже давно усвоили в хозяйстве и те, кто трудится не один десяток лет, и молодежь.

Надо сказать, что молодых специалистов здесь готовят сами: отправляют учиться, доверяют ответственную работу.

– Чтобы молодежь с удовольствием шла в сельскохозяйственную отрасль, нужно сделать немало. У меня к этому делу свой подход: в марте-апреле каждый год посещаю наши местные школы, их всего четыре. Общаюсь с выпускниками, рассказываю о хозяйстве, перечисляю, какие специалисты нам нужны, какие перспективы ожидают, – поясняет руководитель. – Приглашаю на экскурсию на наши фермы и мехдворы. И когда выпускники приходят на ферму и видят, что тут чистота и порядок, будто в операционной, то желание стать частью нашей команды возникает у многих. Например, уже давно к нам никто не поступал на работу по распределению. Все местные и по желанию.

Свое видение у Ивана Николаевича и на рабочий график сельчан. Важно, чтобы у людей были выходные, и они могли провести время со своими семьями. Главное, относиться к людям по-людски.

– У нас вполне обычный график: есть рабочая неделя, а есть законные выходные дни. По воскресеньям мы трудимся только во время уборочной, – говорит он. – Принцип такой: поработал на славу, получил зарплату, но нужно и отдохнуть, сходить с детьми или внуками в парк, в кино, просто побыть с семьей дома. Тогда и на ферме, и в поле человек будет работать не из-под палки, а от души.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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