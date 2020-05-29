Лося заметили на улице Витебска

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодой лось забрел на улицу Герцена в Витебске. Видео с прогуливающимся животным было опубликовано сегодня в одной из городских групп в "Вконтакте", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лося сняли на видео прохожие. На записи видно, как животное пробежало возле домов № 17, 19 по улице Герцена и затем свернуло в сторону Западной Двины. В МЧС после обнаружения лося в городе никто не обращался.

Объявлялись лоси в Витебске и раньше. Такие случаи были весной 2017 и 2018 годов.

Если дикое животное забрело в город, отмечают специалисты, ни в коем случае нельзя пытаться его задержать или поймать. В первую очередь следует позвонить в природоохранные службы.-0-