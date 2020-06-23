Лучшие инициативы для микрорегионов выберут в Могилевской области 26 июня

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Местные инициативы для микрорегионов развития" пройдет 26 июня в Могилевской области онлайн, сообщили БЕЛТА в Международном фонде развития сельских территорий.

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация затронула и проектную деятельность на территории Могилевской области. В этом году подготовка и проведение ярмарки приобретет новый онлайн-формат. Мероприятие пройдет в форме конференции на информационной платформе Zoom", - рассказали в фонде.

В марте 2020 года стартовал конкурс "Местные инициативы для микрорегионов развития", который прошел в два этапа. Пять пилотных регионов Могилевской области подали заявки, в которых представили свои микрорегионы развития и местные инициативы. Презентация инициатив и объявление грантополучателей запланированы на время ярмарки. Средняя сумма грантовой поддержки - 5 тыс. евро. Средства пойдут на финансирование шести местных инициатив-победителей.

Общественность пяти пилотных регионов Могилевской области может самостоятельно выбрать лучшую инициативу путем голосования на информационной платформе localproject.by. По результатам первенства лучшая местная инициатива будет отмечена почетным дипломом и призовым символом "Приз зрительских симпатий". Она получит поддержку организаторов по дальнейшей разработке и продвижению на иные конкурсы проектных предложений с целью привлечения ресурсов на реализацию.

На ярмарке планируется провести мастерские по разработке будущих региональных инициатив. Предполагается, что они затронут такие тематики, как сельский туристический бизнес, IT и сельское предпринимательство, зеленая экономика сада, циркулярная экономика и бизнес, ремесленничество и электронная кооперация.

Проект "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" финансируется Европейским союзом и реализуется Славгородским райисполкомом совместно с Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами, а также Международным фондом развития сельских территорий.-0-