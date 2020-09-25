Лучшие специалисты пограничного контроля определены на соревнованиях в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте пограничной службы сегодня прошли соревнования среди территориальных органов погранслужбы, чтобы определить лучшую команду специалистов пограничного контроля, лучшего начальника смены и контролера отделения пограничного контроля. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В этом году в соревнованиях приняли участие курсанты выпускного курса Института пограничной службы, допущенные к оформлению документов на право пересечения границы. По итогам соревнований лучшим начальником смены стал представитель отдела пограничного контроля "Минск-2" майор Павел Трус. Лучшим контролером признана его коллега прапорщик Анна Мацулева. Переходящий кубок вручен команде отряда пограничного контроля "Минск", на 2-м месте команда Брестской пограничной группы, на 3-м - их коллеги из Гродно.

Ежегодное первенство дает возможность определить уровень мастерства пограничников, совершенствовать профессиональные навыки, а также внедрять в практику передовой опыт. Участники состязаний прошли испытания на знание образцов документов, особенностей пересечения границы по паспортам разных стран, а также идентификации личности. Неслучайно к сотрудникам пограничного контроля предъявляются особые профессиональные требования. На их счету сотни выявленных поддельных документов и нарушителей.

"Современная граница динамично развивается, но остается неизменным то, что пограничник первым встречает законопослушных граждан, и останавливает тех, кто пытается нарушить закон", - добавили в ГПК.-0-

Фото ГПК