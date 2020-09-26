Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали на "Дажынках" в Мозыре

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали сегодня на областном празднике тружеников села "Дажынкi-2020", который проходит в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время вручения наград труженикам села

"Сегодня тот день, когда мы вместе подводим итоги целого года работы. Давно Гомельщину не радовал такой урожай, который мы собрали в этом году", - подчеркнул на церемонии чествования передовиков помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Он зачитал приветственный адрес главы государства работникам сельского хозяйства региона. "Труженики села Гомельской области в очередной раз разбили стереотип о том, что географическое положение региона, невысокая балльность земель и частые погодные катаклизмы являются непреодолимыми препятствиями для достижения желаемых показателей. Вы значительно увеличили намолот, вырастили хороший урожай зерновых, кукурузы, овощей, заложили достаточную кормовую базу для производства молока и мяса, а сейчас активно готовите свои поля к новому сезону. Все это красноречиво свидетельствует о том, что сельчане находятся на правильном трудовом пути и потенциал Полесья далеко не исчерпан",- отмечено в приветственном адресе. В нем выражена и уверенность, что в ближайшее время успехи аграриев будут конвертированы в новые выгодные контракты и экспортные поставки.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время вручения наград труженикам села

Юрий Шулейко вручил Благодарности Президента директору УП "Полесье-Агроинвест" Петриковского района Михаилу Капинскому и механизатору агрокомбината "Холмеч" Речицкого района Ивану Вырвичу. Почетными грамотами Администрации Президента награждены директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Олег Слинько и тракторист-машинист агрокомбината "Холмеч" Василий Коваль.

Поднялись на сцену и победители областного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Лидеров назвали по нескольким номинациям. Первое место среди районов по производству зерна - у Жлобинского. В нем темп роста валового сбора зерна к среднему уровню предшествующих трех лет составил 130%. Среди сельскохозяйственных организаций победителем названа экспериментальная база "Криничная" Мозырского района.

Главный агроном филиала "Агрофирма им.Лебедева" РУП "Гомельэнерго" Алеся Кривицкая

Пальма первенства среди комбайнеров зерноуборочных комбайнов - у Ивана Вырвича. Он работает в агрокомбинате "Холмеч" Речицкого района. В нынешнюю кампанию убрал 783 га, условный намолот составил 2674 т. В беседе с корреспондентом БЕЛТА механизатор рассказал, что нынешняя жатва особенна тем, что благодаря хорошей погоде было легче убирать выращенный урожай. Помощником комбайнеру был его сын. "В прошлом году я работал со старшим сыном, в этом - с младшим Дмитрием. Он буквально сразу включился в работу, быстро освоился", - поделился аграрий.

Лучшим молодежным экипажем назван тандем Дмитрия Лещинского и Романа Данилика из "Советской Белоруссии" Речицкого района. Экипаж отработал на 414 га с условным намолотом 1730 т.

Первое место среди водителей, перевозивших зерно от комбайнов, присудили Григорию Молочко. Трудится он в ОАО "Чемерисский" Брагинского района. Его коллега Александр Корпенко из ОАО "Тихиничи" Рогачевского района - лучший среди молодых водителей.

Дипломы первой степени среди главных агрономов вручили Николаю Быковскому из СПК "50 лет Октября" Речицкого района (валовой сбор зерна 9 тыс. т, выход зерна на 1 балло-гектар сельскохозяйственных земель - 175 кг) и Алесе Кривицкой, представляющей агрофирму имени Лебедева РУП "Гомельэнерго" Ветковского района (валовой сбор зерна - 4,5 тыс. т, выход зерна - 123 кг).

Победу среди главных инженеров сельскохозяйственных организаций заслужил Александр Баранов из ОАО "Отор" Чечерского района. В хозяйстве намолотили 8,5 тыс. т зерна, сезонная выработка на один зерноуборочный комбайн составила 1,2 тыс. т.

У оператора зерносушильной установки Владимира Новика совхоза-комбината "Заря" Мозырского района - первое место в своей категории с результатом 14,8 тыс. т обработанного зерна.

На фестивале тружеников села назвали также имена обладателей вторых и третьих мест, а также наград за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие отрасли.-0-

Работница Совхоза-комбината "Заря" Ирина Козлова с жареным поросенком

Фото Сергея Холодилина