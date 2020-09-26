Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали на "Дажынках" в Мозыре

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали сегодня на областном празднике тружеников села "Дажынкi-2020", который проходит в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня тот день, когда мы вместе подводим итоги целого года работы. Давно Гомельщину не радовал такой урожай, который мы собрали в этом году", - подчеркнул на церемонии чествования передовиков помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.
Он зачитал приветственный адрес главы государства работникам сельского хозяйства региона. "Труженики села Гомельской области в очередной раз разбили стереотип о том, что географическое положение региона, невысокая балльность земель и частые погодные катаклизмы являются непреодолимыми препятствиями для достижения желаемых показателей. Вы значительно увеличили намолот, вырастили хороший урожай зерновых, кукурузы, овощей, заложили достаточную кормовую базу для производства молока и мяса, а сейчас активно готовите свои поля к новому сезону. Все это красноречиво свидетельствует о том, что сельчане находятся на правильном трудовом пути и потенциал Полесья далеко не исчерпан",- отмечено в приветственном адресе. В нем выражена и уверенность, что в ближайшее время успехи аграриев будут конвертированы в новые выгодные контракты и экспортные поставки.
Юрий Шулейко вручил Благодарности Президента директору УП "Полесье-Агроинвест" Петриковского района Михаилу Капинскому и механизатору агрокомбината "Холмеч" Речицкого района Ивану Вырвичу. Почетными грамотами Администрации Президента награждены директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Олег Слинько и тракторист-машинист агрокомбината "Холмеч" Василий Коваль.
Поднялись на сцену и победители областного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Лидеров назвали по нескольким номинациям. Первое место среди районов по производству зерна - у Жлобинского. В нем темп роста валового сбора зерна к среднему уровню предшествующих трех лет составил 130%. Среди сельскохозяйственных организаций победителем названа экспериментальная база "Криничная" Мозырского района.
Пальма первенства среди комбайнеров зерноуборочных комбайнов - у Ивана Вырвича. Он работает в агрокомбинате "Холмеч" Речицкого района. В нынешнюю кампанию убрал 783 га, условный намолот составил 2674 т. В беседе с корреспондентом БЕЛТА механизатор рассказал, что нынешняя жатва особенна тем, что благодаря хорошей погоде было легче убирать выращенный урожай. Помощником комбайнеру был его сын. "В прошлом году я работал со старшим сыном, в этом - с младшим Дмитрием. Он буквально сразу включился в работу, быстро освоился", - поделился аграрий.
Лучшим молодежным экипажем назван тандем Дмитрия Лещинского и Романа Данилика из "Советской Белоруссии" Речицкого района. Экипаж отработал на 414 га с условным намолотом 1730 т.
Первое место среди водителей, перевозивших зерно от комбайнов, присудили Григорию Молочко. Трудится он в ОАО "Чемерисский" Брагинского района. Его коллега Александр Корпенко из ОАО "Тихиничи" Рогачевского района - лучший среди молодых водителей.
Дипломы первой степени среди главных агрономов вручили Николаю Быковскому из СПК "50 лет Октября" Речицкого района (валовой сбор зерна 9 тыс. т, выход зерна на 1 балло-гектар сельскохозяйственных земель - 175 кг) и Алесе Кривицкой, представляющей агрофирму имени Лебедева РУП "Гомельэнерго" Ветковского района (валовой сбор зерна - 4,5 тыс. т, выход зерна - 123 кг).
Победу среди главных инженеров сельскохозяйственных организаций заслужил Александр Баранов из ОАО "Отор" Чечерского района. В хозяйстве намолотили 8,5 тыс. т зерна, сезонная выработка на один зерноуборочный комбайн составила 1,2 тыс. т.
У оператора зерносушильной установки Владимира Новика совхоза-комбината "Заря" Мозырского района - первое место в своей категории с результатом 14,8 тыс. т обработанного зерна.
На фестивале тружеников села назвали также имена обладателей вторых и третьих мест, а также наград за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие отрасли.-0-
Фото Сергея Холодилина