Луцкий о Конституции: в наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений, чтобы мир и спокойствие царили в Беларуси. Таким мнением поделился с журналистами заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий перед встречей с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Луцкий подчеркнул, что Конституция была и остается Основным законом, гарантом независимости и суверенитета Беларуси. При этом общество стремительно развивается. "Однако в связи с трансформациями в обществе надо модернизировать и Основной закон", - отметил он.

Конституционные новеллы детально проработаны в течение нескольких месяцев на разных уровнях. Новые положения вынесены на обсуждение. "Сейчас все вместе мы вырабатываем окончательные подходы, выходим на финишную прямую. Наше население достаточно активно включилось в обсуждение. Новые положения анализируются, озвучиваются предложения по совершенствованию Основного закона: что заменить, что добавить. И вскоре Конституция будет вынесена на референдум. Это актуально и в связи с геополитической обстановкой в мире. В наших интересах и в наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений, чтобы мир и спокойствие царили в нашей Беларуси", - акцентировал Игорь Луцкий.

К обсуждению обновленной редакции Конституции подключился актив Гомельской области. Это инициативные руководители, специалисты также проводят тематические встречи на местах. Все предложения по совершенствованию Основного закона аккумулируются и изучаются.-0-

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