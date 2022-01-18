18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лыжную трассу оборудовали в могилевском парке Подниколье. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник участка парка Юрий Макацария.

"Трасса для активного зимнего отдыха оборудована в самом центре парка. Ее протяженность - около 500 м. Конечно, она больше рассчитана на любителей, которые хотят приобщиться к лыжному виду спорта, - рассказал начальник участка. - Кроме этого, есть еще один круг, протяженностью всего 200 м - он рассчитан на наших маленьких посетителей".

Для удобства отдыхающих организован прокат спортивного снаряжения, который работает с утра и до позднего вечера. "Мы организовали помещение, где наши посетители смогут переодеться и оставить свою обувь. Кроме этого, воспользоваться трассой сможет любой желающий со своими лыжами, - подчеркнул Юрий Макацария. - Парк Подниколье - одно из центральных мест отдыха горожан и гостей областного центра. Круглый год у нас много посетителей. И лыжная трасса стала еще одной зоной активного и полезного отдыха".

Из-за перемены погоды кататься на лыжах сейчас неудобно. Однако, как отметили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома, как только восстановится благоприятная погода - трассу в центре парка снова оформят.-0-