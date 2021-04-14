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14 апреля 2021, 13:06

Магазин шаговой доступности, детский сад и ЖКХ - Мартынюк провел прием граждан в Кличеве

Леонид Мартынюк. Фото из архива
Леонид Мартынюк. Фото из архива
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14 апреля, Кличев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, появление магазина шаговой доступности и закрытие детского сада - с такими проблемами обратились жители Кличевского и Кировского районов к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку во время выездного приема граждан в Кличеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Две жительницы Кличева обратились с просьбой открыть в их районе магазин. До ближайшего людям необходимо идти около полутора километров. В 2018 году в районе был магазин, но его закрыли - здание, где он размещался, перепрофилировали. По словам представителя Кличевского райпо, уже в то время магазин был экономически нецелесообразным. Людей обеспечивает продуктами автолавка, приезжающая несколько раз в неделю. Однако людям хочется, чтобы был больший выбор и стационарный магазин находился в шаговой доступности.

Председатель Кличевского райисполкома Виктор Ребковец отметил, что сейчас идет работа по поиску людей, которые захотят там работать. Хоть созданы все условия, однако найти желающих не так просто. "Там оборудованы площадки для нестационарной торговли, но работать можно только соблюдая все необходимые нормы. Прорабатываем площадки - рядом трасса, может, найдется желающий открыть придорожный сервис. Кроме того, пенсионерам, живущим в том районе, предлагали подключить социальных работников, которые помогут с доставкой продуктов", - сказал он.

"Необходимо с разных сторон посмотреть на ситуацию. Понятно, что райпо невыгодно открывать там магазин, тогда нужно попробовать привлечь частный бизнес, но и они просто так не откроют магазин - все хотят заработать, - сказал Леонид Мартынюк. - Необходимо, чтобы автолавка качественно обслуживала жителей района, у людей должны быть свежие и качественные продукты. Мы возьмем на контроль качество обслуживания автолавкой".

Кроме того, одна из женщин недовольна качеством воды. Недавно в Кличеве появилась станция обезжелезивания, однако вода из крана - рыжая. Председатель райисполкома отметил, что санстанция возьмет пробы воды и посмотрит, есть ли проблемы. Если обнаружит - устранит в кратчайшие сроки.

Еще одна обратившаяся - жительница агрогородка Любоничи Кировского района. Она задала вопрос о законности работы одного из предприятий в агрогородке. Женщина рассказала, что вблизи дома работают котельная и модульно-сушильный комплекс, от производства идет задымление, мешает и постоянный шум. Кроме того, она подчеркнула, что по дороге агрогородка двигаются большегрузы, несмотря на то, что стоят ограничительные знаки.

Леонид Мартынюк отметил, что необходимо детально разобраться, были ли нарушения при строительстве производства и есть ли они сейчас. В любом случае проблема требует внимательного и всестороннего изучения.

Молодая мама из агрогородка Долгое пришла на прием потому, что не согласна с закрытием детского сада на территории населенного пункта. Женщина рассказала, что сейчас в детский сад ходит пять дошколят. Родителям предлагают перевести детей в один из лучших детских садов в Кличеве, а это около 30 км от агрогородка. Заявительницу не устраивает такой вариант. Председатель райисполкома ответил, что для безопасности детей выделят автобус, оборудованный специальными удерживающими креслами. Сопровождать в дороге детей будут воспитатели. "Вы должны понимать, что на нас лежит еще большая ответственность за безопасность ваших детей", - сказал Виктор Ребковец.

В свою очередь помощник Президента - инспектор по Могилевской области подчеркнул, что детский сад - это не только возможность оставить ребенка под присмотром. "Главная цель детских садов - обеспечить не только присмотр за детьми, но и их всестороннее развитие и социализацию. Вам сейчас предлагают дошкольное учреждение с сильной и современной базой. Не стоит утрировать ситуацию, хорошенько подумайте над предложением. А представителям райисполкома необходимо еще раз с вами встретиться и обсудить все детали", - подчеркнул Леонид Мартынюк.

"Сегодня мы увидели, что много вопросов касалось ЖКХ. Актуальный вопрос - качество воды. В стране проводится огромная работа по установке станций обезжелезивания, - отметил Леонид Мартынюк. - Все чаще мы видим, что люди приходят с вопросами о комфортабельности жизни. Это требует повышенного внимания со стороны местных властей по созданию таких условий - бытовых, торгового обслуживания, обеспечения учебного процесса на всех уровнях. На приемы часто приходят люди, которые обошли уже несколько инстанций и не один раз. Им объяснили все механизмы, дали разъяснения. Однако людей не устраивает такое решение. Потому важно выслушать их и еще раз напомнить, что все наши действия могут быть только в существующем правовом поле и исключений здесь быть не может".-0-

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