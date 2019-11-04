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04 ноября 2019, 14:44

Магистраль в спальном районе и маршрут для бесконтактных троллейбусов откроют в Гродно 5 ноября

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новая магистраль в одном спальном районе, маршрут для троллейбуса - в другом. В Гродно в ближайшие дни запланировано несколько значимых открытий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Троллейбусное сообщение придет в спальный район Ольшанка в областном центре. С 5 ноября троллейбусы начнут ходить по маршруту №21, который свяжет район с ОАО "Гродно Азот". При этом часть маршрута не оборудована контактной сетью. Для работы на нем закуплены 5 троллейбусов белорусского производства с автономным ходом. Часть пути с контактной они проходят как обычные троллейбусы, на другой - как электробусы.

"Символично, что новый маршрут открывается в 45-летие запуска троллейбусного движения в Гродно. Первые троллейбусы 5 ноября 1974 года связали центр города с химическим гигантом", - рассказали в горисполкоме. Для Гродно это не первый опыт использования подобных машин. Бесконтактные троллейбусы с 2017 года работают на маршруте №20, связывающем районы Вишневец и Девятовка.

В Ольшанке 5 ноября запланировано открытие еще одного долгожданного объекта - детской амбулатории. Объект рассчитан на 70 посещений в смену, штат работников уже сформирован. Разместится медучреждение на первом этаже одного из жилых домов по улице Огинского. Также в районе Ольшанка в ближайшие дни начнет работу новый торговый центр с продовольственным магазином и объектами бытового обслуживания.

Активно развивается на севере Гродно и спальный район Грандичи, возведение которого началось в сентябре 2019 года. Жители первых многоквартирных домов уже отпраздновали здесь новоселье. На 5 ноября запланировано открытие новой четырехполосной улицы. Опоясывающая район магистраль названа в честь историка и краеведа Виктора Саяпина, автора более трех десятков книг о Гродно.-0-

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