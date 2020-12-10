Майки с автографами Марадоны и Ширера - выставка футбольной атрибутики открылась в Витебске

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день футбола в витебской ратуше открылась выставка "Футбол - игра миллионов". Здесь представлена самая большая в Беларуси коллекция атрибутики игры №1 в мире, которую собрала директор Витебского районного историко-краеведческого музея Анастасия Пищулова, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллекция витебчанки насчитывает почти 3 тыс. предметов - подаренных и приобретенных. Это футбольные мячи с подписями игроков белорусской сборной, ФК "Витебск", автограф вратаря сборной Швейцарии и клуба "Боруссия" из Менхенгладбаха (Германия) Янна Зоммера, который был прислан в ответ на письмо Анастасии Пищуловой. Львиную часть экспозиции составляют майки известных игроков. Среди них оригинальная гостевая футболка клуба "Реал Мадрид" (девушка - фанатка этого клуба) образца 1998 года с фамилией одного из его самых выдающихся игроков - Рауля Гонсалеса, футболка брестского "Динамо" с автографом Диего Марадоны, майка с подписью лучшего бомбардира в истории Английской премьер-лиги Алана Ширера. Из этого частного собрания легко можно составить сборную мира.

Председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич знакомится с экспозицией

Анастасия Пищулова полюбила футбол в 2012 году, когда в Польше и Украине проходил чемпионат Европы. Случилось это неожиданно - в семье никто игрой не интересовался. "По профессии я турагент и экскурсовод, поэтому, когда была в разных странах, старалась посетить стадионы и сходить на матчи. Так начали появляться первые экспонаты. Затем искала и покупала вещи на аукционах. Самая ценная была найдена в секонд-хенде - футболка с автографом Алана Ширера", - поделилась девушка.

За восемь лет она побывала на многих матчах и стадионах. В их числе легендарные "Сантьяго Бернабеу" в Мадрире и "Сан-Сиро" в Милане.

В коллекции витебчанки также масса сувениров, предметов с символикой популярных команд, миниатюрные фигурки футболистов, футбольные книги, программы и билеты матчей, на которых она побывала. Кроме того, сейчас Анастасия Пищулова пишет магистерскую работу по истории витебского футбола.

Выставка будет работать до 17 января 2021 года.-0-

На выставке

Футболка брестского "Динамо" с автографом Диего Марадоны

Фото Александра Хитрова