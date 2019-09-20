Малорита 21 сентября отметит День города

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители Малориты Брестской области 21 сентября отпразднуют 453-летие города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Начнутся торжества с самого утра праздничным шествием коллективов предприятий и организаций, спортсменов по улице Советской к городской площади. На главной сцене состоится чествование трудовых династий и лучших работников Малориты, победителей конкурса по благоустройству территорий. Слова поздравлений в этот день прозвучат в адрес семейных пар, проживших в браке 25 и 50 лет, и новоиспеченных супругов, которые зарегистрируют свои отношения 21 сентября. Подарки приготовлены и для сотого малыша, родившегося в этом году в Малорите.

Продолжит программу XXXVI Малоритский международный марафон. Ожидается, что в нем примут участие около 500 любителей бега из Беларуси, России и Украины. Самые выносливые выйдут на классическую марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Атлетам представится возможность посоревноваться на дистанциях 10 км, 2 км, 1 км и 500 м. Для самых маленьких - воспитанников детских садов - устроят символический забег протяженностью 300 м, на финише их угостят сладкими призами. На старт выйдут и люди с ограниченными возможностями, которые преодолеют 2 км. Дополнит программу эстафета среди районов Брестской области.

Спортивный отдых сменится культурным. Впервые в райцентре проведут парад оркестров. Перед публикой выступят оркестр Малоритской детской школы искусств, оркестр пограничной службы и оркестр духовых инструментов из венгерского города Ньирбатор. Порадуют мастерством и другие творческие коллективы. Гулянья развернутся также на городском стадионе, где можно будет понаблюдать за шоу парашютистов. В парке будут работать различные развлекательные площадки.

Первое упоминание о Малорите относится к 1566 году. В Акте ревизии Берестейского староства она записана как королевская деревня Рита Малая.-0-