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10 октября 2019, 15:17

Малоритский район к 2021 году планирует выйти на уровень устойчивого развития

Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Малоритский район /Корр. БЕЛТА/. Комплексный план развития Малоритского района на 2019-2023 годы рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

План отражает приоритетные направления социально-экономического развития района и предусматривает реализацию 162 мероприятий. Целью программы является повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение эффективной занятости населения и в конечном итоге - рост доходов и улучшение условий жизни местного населения. "Программа разработана на пятилетний период, но мы ожидаем досрочного достижения основной цели. По нашим расчетам, уже за период 2019-2020 годов мы обеспечим устойчивое развитие и выйдем из перечня отстающих районов. Для этого у нас есть все возможности по всем отраслям", - сказал председатель Малоритского райисполкома Николай Шум.

В этом году Малоритский район выполняет все четыре ключевые показателя. Так, экспорт товаров за январь-июль достиг 142,3% при задании на 9 месяцев 103,8%. Экспорт услуг составил 114,3% (111,1%). Привлечено $276,9 тыс. прямых иностранных инвестиций на чистой основе (задание - $160 тыс.). На вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств трудоустроено 43 человека. Индекс физического объема производства промышленной продукции за январь-август составил 114,4%, темп роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах - 105,7%.

"За истекший период кардинально изменилась ситуация на рынке труда. Если еще три года назад количество лиц, нуждающихся в трудоустройстве, превышало в три раза количество имеющихся вакансий, то сегодня на одного безработного нанимателями заявлено семь вакансий. Уровень регистрируемой безработицы по Малоритскому району на 1 сентября составил 0,4% при прогнозе на 2019 год 1,2%. Испытываем острый дефицит работников в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, торговля и других", - отметил Николай Шум.

Тем не менее, остается еще немало проблем в основных отраслях экономики, которые необходимо решать местным органам власти. Так, уровень рентабельности продаж в Малоритском районе остается одним из самых низких в Брестской области, в результате район занимает едва ли не последнее место по уровню оплаты труда. За январь-август средняя заработная плата составила Br764,5, или 84% от средней по области. При этом, как отметил председатель облисполкома Анатолий Лис, в целом по району уровень производительности труда превышает уровень роста заработной платы. А значит, возможности для ее повышения есть.

"Задействованы должны быть все резервы, в том числе выгодное географическое положение Малоритского района. Прошел II Форум регионов Беларуси и Украины. Я встречался с губернаторами Ровенской, Житомирской и других областей, граничащих с нашим регионом. Они согласны развивать совместные предприятия. Надо использовать такую возможность. Украина - это большой рынок, и всегда можно найти общие подходы и взаимовыгодные предложения", - подчеркнул губернатор. Он нацелил хозактив Малоритского района на безусловное выполнение намеченных планов, использование имеющегося потенциала, что позволит району занять достойное положение.

В заседании приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, представители руководства Министерства экономики, Министерства финансов, концерна "Белгоспищепром", руководители областных и районных предприятий и организаций.-0-

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