Малышко рассказал, какие объекты здравоохранения введут в строй в 2020 году

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко рассказал журналистам о планах по вводу в строй в 2020 году новых объектов здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году запланирован ввод знаковых объектов здравоохранения. Это третий корпус Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, корпус Минского городского клинического онкологического диспансера. После модернизации вступит в строй обновленная 20-я городская поликлиника, а также подстанция №4 скорой медицинской помощи на улице Кедышко", - сказал Сергей Малышко.

Ознаменовался введением в строй новых объектов медицинского профиля и 2019 год. Это корпус Городской детской инфекционной клинической больницы, подстанция скорой медицинской помощи по улице Сырокомли, здание хосписа на проспекте Партизанском.

Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения разработан план по оснащению учреждений здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием. В течение трех лет закупят более 20 единиц тяжелого оборудования - компьютерных томографов, аппаратов МРТ, ангиографических комплексов.

Что касается пилотного проекта "Заботливая поликлиника", то в нем задействованы 4 поликлиники для взрослого населения и 2 - доброжелательные к детям. Предварительные результаты проекта свидетельствуют о положительном эффекте. Так, уменьшилось время нахождения пациента в самом учреждении здравоохранения, улучшилась доступность медицинской помощи. К тому же пациенты стали более активно дистанционно заказывать талоны на прием к терапевту, на обследования, заключил Сергей Малышко.

В Минске сегодня проходит коллегия по итогам работы столичных учреждений здравоохранения в 2019 году и основным направлениям деятельности на 2020-й.-0-