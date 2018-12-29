"Марафон добра" проведут в Гомеле

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя акция для пациентов больниц "Марафон добра" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района областного центра.

Стартует марафон у Дворца культуры "Фестивальный". Здесь соберутся школьники, активисты "Белой Руси", а также все неравнодушные жители города, которые готовы поделиться частичкой тепла с теми, кто предпраздничные и праздничные дни проводит в больничной палате. Во время мастер-класса всех желающих пригласят поучаствовать в создании ярких новогодних подарков и елочных украшений.

В полдень более 20 пар Дедов Морозов и Снегурочек отправятся в медучреждения, чтобы передать собранные сувениры, поделки, сладости детям и взрослым. Перед отправлением - наставление от старшего Деда Мороза. Добрые герои планируют навестить около 200 пациентов в областном клиническом онкологическом диспансере и офтальмологическом отделении областной специализированной клинической больницы.

Нынешний "Марафон добра" станет четвертым по счету. "Каждый раз он собирает все больше и больше людей, способных создать и подарить праздничное настроение для тех, кто по состоянию здоровья новогодние и рождественские праздники проводит не в кругу семьи, а в некоторых случаях и за десятки километров от родного дома, - рассказали организаторы. - Новый год - время чудес. И именно ощущение волшебства призван подарить "Марафон добра".

Организаторами акции выступают администрация Советского района Гомеля и районная организация РОО "Белая Русь".-0-