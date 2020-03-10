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10 марта 2020, 13:13

Маркевич: данные людям обещания местные власти должны выполнять в срок

Анатолий Маркевич. Фото из архива
Анатолий Маркевич. Фото из архива

10 марта, Береза /Корр. БЕЛТА/. Данные людям обещания местные органы власти должны выполнять в обозначенные сроки. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич сегодня во время приема граждан в Березе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прием граждан, проведение прямых телефонных линий позволяют увидеть проблемы, которые существуют в регионах. Думаю, Березовский не отличается от других районов области. По-прежнему актуальными являются вопросы жилищного фонда, благоустройства населенных пунктов, проведение грейдирования дорог после зимы, - отметил Анатолий Маркевич. - Эти вопросы находятся в поле зрения местных органов власти, но есть повторные обращения, что настораживает. Если даем людям обещания, конкретизируем сроки выполнения работы, обязательно должны держать свое слово. Хотя обстоятельства могут вносить коррективы".

С подобным вопросом к помощнику Президента обратился житель Березы. Несколько лет его дом находится в плане по капитальному ремонту, однако сроки переносятся. Пенсионер считает такую ситуацию несправедливой. Заместитель председателя райисполкома Виталий Михнюк пояснил, что график капитального ремонта жилья сдвинулся по объективным причинам. Некоторые дома в бывшем военном городке в деревне Бронная Гора и агрогородке Малеч по техническому состоянию требовали первоочередных работ. "К смещению графика капремонта необходимо подходить взвешенно. Думаю, в этой ситуации местные власти поступили правильно, - сказал Анатолий Маркевич. - Решение этого вопроса беру на контроль".

В непростой жизненной ситуации оказалась мать двоих детей, воспитывающая дочь-инвалида. Женщина снимает жилье. Специалисты райисполкома считают, что она в течение пяти лет не может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявительница с таким решением не согласна, она подала жалобу в суд.

"Спорные вопросы периодически возникают. Есть нюансы, которые требуют четких трактовок. Похожая ситуация была в Бреста. Постарались разобраться: человек имел право постановки на очередь в улучшении жилищных условий. Здесь тоже нужно проконсультироваться и подождать решения суда", - заметил помощник Президента.

Анатолий Маркевич сегодня провел в Березе прямую линию. Затем начался прием граждан, на который пришли десять человек. Возможностью задать свой вопрос воспользовались жители Березовского и близлежащих районов.

Помощник Президента - инспектор по Брестской области анонсировал проведение в конце марта приема граждан в Дрогичине. При этом он подчеркнул, что не ограничивается заранее обозначенным планом. "Люди обращаются с разными вопросами, звонят с предприятий и организаций. Стараюсь незамедлительно выезжать туда, встречаться с людьми и находить с местными органами власти точки соприкосновения в решении этих проблем", - добавил Анатолий Маркевич.-0-

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