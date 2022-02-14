Маркевич: "М.@rt.контакт" позволит каждому окунуться в атмосферу театрального творчества

14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный театральный фестиваль "М.@rt.контакт" - важное в масштабах республики событие, увлекающее не только молодых людей, но и зрителей всех возрастов, позволяющее окунуться в атмосферу театрального творчества. Такое мнение высказал журналистам министр культуры Анатолий Маркевич во время пресс-конференции, приуроченной к предстоящему форуму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Международный молодежный театральный фестиваль "М.@rt.контакт" - важное в масштабах республики событие, которое из года в год увлекает не только молодых людей, но и зрителей всех возрастов, - сказал Анатолий Маркевич. - Причем интерес к этому культурному событию не ограничивается Могилевской областью. Проведение фестиваля - очень хорошая традиция, и в этом году мы отметим его 15-летний юбилей. На протяжении этого времени молодежный форум собирает единомышленников театральной деятельности. За все время на фестивальной сцене сыграно более 200 спектаклей, участие в "М.@rt.контакте" приняли более 20 стран. И это очень весомо: где есть интерес, там есть и зритель, и страны-участницы".

По решению оргкомитета форума в этом году фестиваль будет проходить в очном режиме, никаких переносов не будет. "Надо двигаться в сторону общения, и для этого у нас все необходимое есть, - подчеркнул министр культуры. - В этом году участие в форуме примут Беларусь, Россия, Молдова и Армения. Зрители увидят как минимум 14 спектаклей. Помимо действа, которое будет проходить на сцене, очень важным аспектом станет разноплановость мероприятия. Здесь состоятся интересные мастер-классы и обучающие семинары, которые продемонстрируют участникам великолепное актерское мастерство и режиссерский талант".

Специальная программа форума уже составлена и утверждена. В нее войдут творческие встречи и мастер-классы, показы спектаклей - участников молодежной творческой лаборатории. Так, учащиеся Могилевского колледжа искусств представят музыкально-пластический спектакль по мотивам поэмы Алеся Казеко "Марыйка", а также продемонстрируют этюдные зарисовки к пьесе Алехандро Касона "Дикарь". Студенты режиссерского отделения Белорусского университета культуры и искусств покажут пластический перфоманс "Василий Кандинский / Без запятых".

По мнению Анатолия Маркевича, на фестивале каждый - и простой зритель, и представитель театральной сферы - найдет для себя что-то новое, важное и интересное. "Фестиваль подарит всем возможность насладиться прекрасными спектаклями и окунуться в атмосферу театрального творчества, погрузиться в разные эпохи и периоды времени. Все спектакли будут разноплановыми и разножанровыми".

Юбилейный "М.@rt.контакт" традиционно состоится с 21 по 27 марта. Участие в нем примут 11 творческих коллективов. В программу войдут самые яркие современные постановки, в числе которых - победители национальной театральной премии, а также премьерные спектакли, уже успевшие получить признание критиков и зрителей.-0-