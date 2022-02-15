Маркевич обсудил с работниками сферы культуры Червенского района обновленную Конституцию

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич обсудил с представителями отрасли в Червенском районе обновление Конституции и вопросы стимулирования работников клубной системы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры.

На встрече обсудили изменения и дополнения в Основной закон страны, отметили важность активного участия в предстоящем референдуме. Кроме того, обсуждались вопросы деятельности организаций сферы культуры, в том числе стимулирования работников клубной системы. Участники диалоговой площадки обсудили также подходы к воспитанию бережного отношения к памятным местам и воинским захоронениям участников Великой Отечественной войны. Шла речь и о деятельности "Беларусьфильма", съемках отечественных фильмов на патриотическую тематику.

От руководства районного центра культуры и досуга прозвучало предложение изучить возможность присвоения классов или категорий работникам клубной системы.

Министр культуры также рассказал о результатах работы сферы культуры в 2021 году и задачах на 2022 год.-0-