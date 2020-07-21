Маркевич: основная цель государственной политики - улучшение качества жизни людей

21 июля, Каменец /Корр. БЕЛТА/. Органы власти проводят политику, которая пошагово ведет к улучшению качества жизни людей. Об этом заявил сегодня журналистам, подводя итог прямой телефонной линии в Каменце, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная цель государственной власти - реализация такой политики, которая пошагово ведет к улучшению качества жизни людей, решению проблем, интересующих жителей региона. Такая работа не терпит формализма, бумаготворчества и поверхностного отношения к этим вопросам", - отметил Анатолий Маркевич.

Маркевич возьмет на контроль вопрос строительства бассейна в агрогородке Беловежский По словам председателя Каменецкого райисполкома Валентина Зайчука, вопрос строительства бассейна в Беловежском рассматривается уже лет пять.

По его мнению, Каменецкий район может служить примером детальной и серьезной работы с обращениями граждан. "Работают не только на уровне райисполкома - работают все службы, руководители предприятий и организаций, депутатский корпус. То есть люди проникаются вопросами, которые волнуют местных жителей, слышат людей, вникают в суть проблем и быстро реагируют на запросы общества", - сказал помощник Президента.

Этим, на его взгляд, можно объяснить и небольшое количество звонков на прямую телефонную линию. Из семи обращений лишь четыре были непосредственно из Каменецкого района, остальные - из других городов области. Так, многодетная мать из Барановичей напомнила о своей проблеме, с которой обращалась в апреле. Семья получила арендное жилье и теперь не может претендовать на улучшение жилищных условий.

"Мы обсуждаем этот вопрос на уровне министерств, ведомств. Пока не все у нас получается, потому что есть законодательные нормы, которые, безусловно, нужно выполнять. Но тем не менее по-человечески понимаем ситуацию: многодетная семья не может воспользоваться своим правом на улучшение жилищных условий. Я считаю, что нужно вернуться к этому вопросу, рассмотреть его очень внимательно на уровне должностных лиц. Может, упускаются какие-то существенные нюансы, и это влияет на конечный результат. Вопрос, на мой взгляд, требует дополнительного внимания и контроля. Возможно, внесем какие-то предложения по изменению существующих норм, я не исключаю такой вариант", - заключил Анатолий Маркевич.

Все обращения на прямую линию будут детально проработаны, а заявители получат конкретные ответы в установленный срок.-0-