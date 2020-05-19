Маркевич: время доказало правоту принятых в экономике подходов

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Верные подходы в экономике позволили в непростой эпидемиологической ситуации сохранить в стране производства и рабочие места. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич сегодня во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все-таки время доказало правоту принятых в стране решений. Поскольку мы не остановили производства, предприятия, сохранили максимально рабочие места, чтобы люди могли работать и зарабатывать средства для своей жизнедеятельности. Да, где-то есть и проблем немало - мы не идеализируем ситуацию. Но глобально, масштабно - абсолютно верные подходы. Сегодня даже те страны, которые нас, возможно, недопонимали, принимают аналогичные меры с учетом эпидемиологической обстановки", - отметил Анатолий Маркевич.

Экономическая тема была затронута во время обращения к помощнику Президента руководителя частного предприятия. Фирма занимается выпуском теплоизоляционных материалов из базальтового волокна. Импортозамещающее производство налажено четыре года назад, однако предприятие пока не может развернуться в полную силу, его мощности загружены на 55%. По словам предпринимателя, причиной тому демпинг украинских производителей, которые поставляют такую продукцию на белорусский рынок. "Хотелось бы, чтобы белорусские предприятия повернулись лицом к отечественным производителям", - сказал директор фирмы.

"Мы не можем обязать субъект хозяйствования работать с тем или иным поставщиком продукции. Нельзя искусственно или вручную регулировать эти вопросы - для этого существует процедура тендера", - заметил Анатолий Маркевич и порекомендовал предпринимателям работать над снижением производственных издержек и повышением конкурентоспособности продукции. "Я с этим абсолютно согласен, - признал правоту предприниматель. - Спасибо, что организуете прямые линии - это добавляет доступности пообщаться с властью".

Всего на прямую телефонную линию к помощнику Президента обратились 17 человек из разных районов области. Звонки из Столина и Кобрина касались урегулирования земельных вопросов. Молодую маму из Бреста не устраивает соседство с телекоммуникационной вышкой. Бывший завфермой в Ляховичском районе пожаловался на незаконность увольнения. Инвалид из Кобрина просил помочь с трудоустройством, одинокая пожилая брестчанка нуждается в мотоколяске с электроприводом. Жительница деревни Малая Курница Брестского района хлопочет от имени односельчан о реконструкции электросетей в населенном пункте, чтобы установить электрокотлы. Замдиректора транспортной фирмы из Пинского района просит открыть пункт выдачи "дозволов" на грузоперевозки в Пинске, чтобы не ездить за этим каждую неделю в Брест. Все вопросы взяты на контроль.

"Прямые телефонные линии по-прежнему актуальны. Очень важно, что мы не теряем коммуникации с нашими гражданами. Каждый вопрос, с которыми люди обращаются, важен и требует детального рассмотрения. Мы должны работать таким образом, чтобы был конечный результат: человек должен знать, когда он получит утвердительный ответ или его проблему в данной ситуации пока решить невозможно. Должен быть прописан алгоритм решения проблемы в соответствии с законодательством", - резюмировал Анатолий Маркевич.

Ожидается, что такой формат общения помощника Президента с жителями региона будет продолжен уже на следующей неделе. Продолжится и практика проведения личных приемов на местах.-0-