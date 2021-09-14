Маршрут для сплава на байдарках по Ясельде создают в Березовском районе

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе (Брестская область) создают водный маршрут для сплава на байдарках, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор туристско-эколого-краеведческого учреждения "Притоки Ясельды" Василий Новик.

Новый маршрут создают в рамках реализации местной инициативы "Развитие водного туризма в долине реки Ясельда". Его путь пролегает по живописной местности. Главная особенность в том, что для туристов откроются возможности для водных прогулок по территории республиканского биологического заказника "Споровский". Весь маршрут рассчитан на три дня, его общая протяженность - 62 км. При этом он разделен на несколько участков, чтобы путешественники могли выбрать подходящие для себя дистанции.

На воплощение идеи в жизнь выделен грант на сумму более 11 тыс. евро. Команда инициативы приобрела байдарки и прицеп для их перевозки. На следующем этапе будет промаркирован маршрут и благоустроены места отдыха. Они разместятся на берегах Ясельды в деревнях Стригинь, Головицкие и Кокорица (Дрогичинский район).

"Все работы на маршруте планируем завершить этой осенью. А уже весной, где-то с апреля, сможем начать проводить водные походы", - сказал Василий Новик. Он добавил, что маршрут проходит по территории Березовского и частично Дрогичинского районов. В дальнейшем его могут и продлить. К слову, организаторы вынашивают идею провести и фестиваль водного туризма.

Это одна из инициатив проекта "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Березовским райисполкомом в партнерстве с Местным фондом развития сельских территорий, местным экологическим фондом "Заказники Брестской области" и республиканским биологическим заказником "Споровский".-0-