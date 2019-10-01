Маршруты городского транспорта изменятся 5 октября из-за временного закрытия метро "Петровщина" в Минске

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с закрытием для высадки и посадки пассажиров станции метро "Петровщина" 5 октября изменятся маршруты некоторых автобусов и троллейбусов, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
В период с 23:00 и до окончания работы наземного пассажирского транспорта будут изменены трассы троллейбусного маршрута №32 и автобусных маршрутов №75 и №90. Городской транспорт будет следовать через остановочный пункт "ст.м. Михалово".-0-
"Ночь классики в метро" с модным показом проведут на фестивале Башмета 6 октября
Концерт XIV Международного фестиваля Юрия Башмета пройдет в ночь на 6 октября на платформе минского метро, сообщил художественный руководитель форума и автор идеи проекта Ростислав Кример.