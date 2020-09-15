МАРТ нашел нарушения в работе гродненской "Медтехники"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло ряд нарушений в работе УП "Медтехника" (Гродно), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Нарушения были при проведении госзакупок, организатором которых была "Медтехника". Предприятие также нарушило правила розничной торговли и превысило предельные уровни надбавок на медизделия (вату, гипсовые бинты, гель для УЗИ, нити, дезсредства и др.).

В отношении должностных лиц, которые имели отношение к организации госзакупок, МАРТ составил протоколы об административных правонарушениях. Суд Ленинского района Гродно вынес предупреждения и наложил штрафы от 1 до 3 базовых величин (от Br27 до Br81).

Из-за товаров с истекшими сроками УП "Медтехника" получило штраф 10 базовых величин (Br270).

За нарушение порядка ценообразования Экономический суд Гродненской области наложил штрафы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование цен, в размере 4 базовых величин в совокупности, в отношении юрлица УП "Медтехника" - Br21 556,48 (с учетом объемов фактической реализации).-0-