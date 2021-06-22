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22 июня 2021, 18:15

МАРТ приостановил работу магазина в Брагинском районе

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу торгового объекта в Брагинском районе Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Министерство провело выборочную проверку магазина №61 Гомельского областного потребительского общества, расположенного в деревне Микуличи Брагинского района. "МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле. В том числе предлагались к реализации более 30 наименований просроченных товаров (срок годности отдельных из них истек еще в 2020 году). Кроме того, на более чем 10 товарах полностью отсутствовала маркировка с указанием полной и достоверной информации", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были. На основании выявленных нарушений министерство выдало предписание о приостановлении работы магазина с 22 по 25 июня.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143.-0-

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Брагин Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверки торговля
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