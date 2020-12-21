МАРТ вручил новогодние подарки воспитанникам Дома ребенка №1 в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли присоединилось к благотворительной акции "Наши дети" и поздравило с новогодними праздниками воспитанников Дома ребенка №1 в Минске для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Представители МАРТ поздравили детей с наступающими праздниками и вручили новогодние подарки.

МАРТ также присоединился к республиканской акции "Чудеса на Рождество", проводимой по инициативе БРСМ. Представители министерства вместе с представителями Ленинского районного комитета БРСМ Минска и Министерства связи и информатизации посетили учреждение образования "Детский городок Ленинского района Минска", где подарили воспитанникам подарки и игрушки, приобретенные за счет добровольно собранных денежных средств.-0-