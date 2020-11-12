Масочный режим введен еще в трех районах Могилевской области

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Еще в трех районах Могилевской области ввели обязательный масочный режим. Такие меры приняты в Дрибинском, Климовичском и Краснопольском районах. Информация о принятых решениях размещается на сайтах райисполкомов, сообщает БЕЛТА.

В средствах индивидуальной защиты необходимо посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, учреждения культуры, общественный транспорт, в том числе маршрутки и такси, и другие объекты, где невозможно выдержать социальное дистанцирование.

До этого масочный режим был введен в Могилеве, Бобруйске, Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах.-0-