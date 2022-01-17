Масштабная инвестпрограмма "Нафтана" вышла на завершающий этап

17 января, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" на завершающий этап вышла реализация масштабной инвестиционной программы, которая позволит предприятию производить новые виды нефтепродуктов и значительно увеличить объемы переработки нефти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил гендиректор предприятия Андрей Сойко.

Самым важным объектом инвестпрограммы является установка замедленного коксования (УЗК). Сейчас на установке персонал в круглосуточном режиме приступил к выполнению работ по комплексному опробованию технологического оборудования. "По технологическим трубопроводам на УЗК был подан гудрон, являющийся сырьем этой установки. Задача технологического персонала заключается в том, чтобы в результате превращений получить из гудрона дополнительные объемы ценных нефтепродуктов - нефтяных газов, бензинов, дизельного топлива, тяжелого газойля, а также выработать новый для "Нафтана" продукт - нефтяной кокс. Впереди еще много работы по комплексному анализу и оптимизации технологического режима установки, корректировке качественных характеристик получаемой продукции для обеспечения интеграции нового объекта в технологическую цепочку нашего предприятия. Предстоит провести целый ряд промышленных испытаний на различном компонентном составе сырья во всем диапазоне производительности. Этап комплексного опробования на реальных средах, на котором сегодня находится установка замедленного коксования, нацелен на решение всех этих задач", - отметил Андрей Сойко.

В первом квартале этого года УЗК выйдет на полную мощность. После этого производительность вырастет до переработки 1,6 млн т сырья в год. Здесь будет организована переработка гудрона с получением дополнительных объемов автобензинов и дизельного топлива. Также одним из результатов инвестпроекта станет снижение производства мазута и организация выпуска нефтяного кокса. Получаемый на установке кокс планируется использовать в энергетической, цементной промышленности Беларуси и для продажи на экспорт.

Руководитель предприятия добавил, что реализация программы инвестиционного развития позволит ОАО "Нафтан" увеличить глубину переработки нефти до уровня 90%, выход светлых нефтепродуктов до уровня 65%, получить новые виды продукции: кроме нефтяного кокса это еще и техническая сера. Увеличится объем производства моторного топлива, повысится энергоэффективность технологических процессов и будут оптимизированы эксплуатационные затраты. Реализация инвестпрограммы способствовала также созданию более 400 новых рабочих мест на одном из флагманов нефтехимической промышленности Беларуси.-0-