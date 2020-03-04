Масштабный литературный фестиваль планируют провести в Гомельской области в 2021 году

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабный литературный фестиваль планируют провести в Гомельской области в следующем году. Об этом речь шла сегодня во время приема граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием пришел председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович и поблагодарил губернатора за поддержку лауреатов областной литературной премии имени Кирилла Туровского. "Премия вносит вклад в развитие в литературы. И для писателей важно понимать, что их художественное слово слышат", - обратил внимание руководитель гомельского союза писателей.

Геннадий Соловей подчеркнул, что имя церковного деятеля, богослова, просветителя, писателя Кирилла Туровского должно звучать, и этому в значительной степени может способствовать масштабный литературный фестиваль. "Продумайте план на следующий год, определите дату, чтобы литературное событие стало брендовым для региона, имело статус международного. Возможно, стоит объединить в фестивале мероприятия, уже проводимые в области. Это история нашей родины, о которой мастера слова рассказывают на страницах книг, это и патриотическое воспитание молодого поколения", - сказал губернатор.

Писатели Гомельщины уделяют большое внимание патриотической теме, добавил Владимир Гаврилович. "Мы поддерживаем идею о возведении мемориала на месте сожженной в годы войны деревни Ола в Светлогорском районе. В год 75-летия Великой Победы организуем различные мероприятия. Например, конкурс "Незабыўны подзвіг. Міша Мароз", - пояснил он. Творческое состязание посвящено уроженцу Житковичского района. В сентябре 1977 года 17-летний парень, учащийся оршанского училища, работал на поле в Дубровенском районе. Он заметил, как по транспортеру трактора вместе с картофельными клубнями движется артиллерийский снаряд, схватил его и осторожно понес к оврагу. До него парень не успел дойти несколько метров - смертоносная находка взорвалась в руках. За мужество Михаил посмертно награжден орденом Красной Звезды.

"Мы приглашаем всех, кто может художественным словом выразить свое отношение к подвигу, принять участие в конкурсе. Положением определены три номинации: поэзия, проза, публицистика. Уже поступили заявки из Латвии, России и Украины", - рассказал Владимир Гаврилович.

Председатель регионального отделения также сообщил о подготовке к 15-му фестивалю "Славянские литературные дожинки". Уже проделана большая работа. Ожидается, что форум соберет 12 делегаций писателей из Беларуси, Украины и России. "Фестиваль стал брендом, из года в год он привлекает все больше участников", - подчеркнул Владимир Гаврилович. На приеме обсудили возможность финансовой поддержки форума, в том числе с привлечением спонсоров.

На приеме жители региона также затрагивали вопросы о выплате денежной компенсации за долю в жилом помещении, строительстве канализации по одной из улиц областного центра, выделении земельных участков под гаражи и другие. Заявителям дали разъяснения, обращения остаются на контроле.-0-