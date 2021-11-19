Матусевич: промкомплекс интенсивно развивается, делая ставку на инновации

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественный промышленный комплекс демонстрирует интенсивное развитие, делая ставку на производство инновационной продукции. Об этом сказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич во время рабочей поездки в Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Дмитрий Матусевич посетил ОАО "Медпласт", где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по производству новой для предприятия и отечественной промышленности в целом продукции - одноразовых контейнеров для сбора образцов венозной крови (вакутайнеров) и одноразовых держателей для игл.

Как рассказал директор предприятия Сергей Довгаль, уже в декабре этого года будет запущено производство опытных образцов данной продукции. Первоочередная задача - обеспечить вакутайнерами медучреждения Беларуси. "Реализация этого инвестиционного проекта позволит предприятию значительно увеличить объемы производства и сбыта продукции, повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, а также укрепить позиции на внутреннем рынке", - добавил он.

Новая продукция является инновационной для Беларуси, а сам проект имеет импортозамещающий характер. Применение вакутайнеров позволит повысить быстроту, удобство и безопасность процедуры взятия биологического материала, сократить время пробоподготовки при выполнении клинических лабораторных исследований, а также повысить их качество и воспроизводимость результатов.

Дмитрий Матусевич отметил, что сегодня отечественный промышленный комплекс демонстрирует интенсивное развитие, делая ставку на производство инновационной продукции. Изготовление контейнеров по забору крови в запланированных объемах позволит в первую очередь удовлетворить потребность медицинских учреждений республики, а также обеспечить экономию валютных ресурсов.

"Новое производство организовано в соответствии с государственной программой импортозамещения. Не исключено, что впоследствии будет рассматриваться вопрос об экспортных поставках", - подчеркнул председатель Госкомимущества.

Также в рамках поездки Дмитрий Матусевич совместно с руководством ОАО "Медпласт" рассмотрел вопросы реализации бизнес-плана развития предприятия и выполнения ключевых показателей эффективности работы.

В завершение рабочей поездки в Гомель руководитель комитета принял участие в празднике тружеников села "Дажынкi-2021". На фестивале назвали победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, травяных кормов, в производстве продукции животноводства. Овациями зал приветствовал комбайнеров, водителей, операторов зерносушильных установок, главных агрономов и инженеров, руководителей районов и сельхозпредприятий.-0-