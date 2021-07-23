МЧС-лэнд и спасение в акватории - гомельские спасатели отметят День пожарной службы

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня пожарной службы, пройдет в Гомеле на набережной реки Сож 25 июля, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В свой профессиональный праздник спасатели подарят заряд отличного настроения горожанам и гостям Гомеля, а также еще раз продемонстрируют, что областной центр в надежных руках. В программе мероприятия, которая начнется в 11.00, - концерты, развлекательные площадки, конкурсы и викторины.

Самая зрелищная часть - показательные выступления работников МЧС по спасению людей в акватории. Во время соревнования "Сильнейший спасатель" среди подразделений МЧС Гомеля каждый работник МЧС покажет свои умения в силовых навыках по оказанию помощи людям, транспортировке пострадавших и ликвидации ЧС.

Часть набережной в этот день превратится в МЧС-лэнд - более 25 обучающих площадок. Здесь будет своя атмосфера и даже валюта. В конкурсах и викторинах участники получат жетоны, которые можно будет обменять на полезные и нужные подарки от спасателей.

"День пожарной службы в Беларуси отмечают 25 июля. Люди, которые выбирают для себя профессию спасателя-пожарного, осознанно рискуют жизнью ради безопасности каждого человека. За свою историю белорусские огнеборцы не на словах, а на деле доказали, что девиз "Профессионализм, отвага, честь" - это не пустые слова", - подчеркнули в областном управлении.-0-