МЧС Могилевской области запускает дистанционный конкурс "Безопасность-online 4.0"

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. МЧС Могилевской области запускает дистанционный конкурс по основам безопасности жизнедеятельности для школьников "Безопасность-оnline 4.0", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном ведомстве.

Принять участие в конкурсе может любой желающий школьник вне зависимости возраста и места проживания. Для этого понадобится телефон или компьютер с доступом в интернет.

Конкурс будет проводиться в два этапа с 31 октября по 7 ноября во время школьных каникул. "В первом этапе участники ответят на 15 вопросов по ОБЖ, и, если справятся с ними на 100%, переходят во второй тур, где будут самостоятельно искать ответы на 5 вопросов интернет-поиска", - рассказали в ведомстве.

Все подробности можно узнать на странице Могилевского областного управления МЧС и в группе "МЧС Могилевской области" в социальной сети "ВКонтакте".-0-